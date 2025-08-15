Mensaje de unidad de los alcaldes de las principales ciudades del país en la ANDI

Otra vez el auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones de Cartagena fue escenario de gritos, pero no de rechazo sino de aplausos por la entrada que hicieron los cinco alcaldes de las principales ciudades del país en la penúltima sesión del último día del congreso de la Andi.

Carlos Fernando Galán, de Bogotá; Federico Gutiérrez, de Medellín; Dumek Turbay, de Cartagena; Alejandro Char, de Barranquilla y Alejandro Eder, de Cali, subieron al escenario con una gran bandera de Colombia a lo que el público respondió con aplausos y vítores gritando “Colombia”.

Dumek Turbay, el alcalde anfitrión, contó a Caracol Radio que la idea surgió minutos antes de entrar al escenario.

“Estuvimos hablando antes de ingresar al salón, estuvimos hablando de qué todos somos Colombia y que tenemos unidad, tenemos un propósito y al final dijimos pues qué buen mensaje para Colombia que los cinco agarrando el pabellón nacional, pudiéramos entrar al auditorio, y fíjate que pues la imagen del día. El mensaje de todos, el mensaje que todos somos Colombia, que nos colaboramos, trabajamos en equipo y el mensaje que cada uno de las regiones estamos haciendo la tarea como el ciudadano quiere.”

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, “A Colombia lo estamos sacando adelante de las regiones. Nuestras ciudades van bien pese a Petro y pese al Gobierno Nacional, ya se volvió una constante aguantado más de tres años y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, seguir generando empleo y la esperanza en Colombia se está generando es desde las regiones. El presidente de la Corte como los otros presidentes de las altas Cortes están defendiendo a Colombia están defendiendo la institucionalidad que permanentemente es atacada porque quien más debería defenderla que es el propio presidente Petro.”

El panel con los alcaldes fue moderado por Alejandro Santos, director de contenidos de Caracol Radio – Prisa.