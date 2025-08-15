Justicia

La Procuraduría formuló cargos a exjuez de la Justicia Penal Militar por presunto acoso laboral

Por estos hechos, el Ministerio Público calificó de manera provisional la falta como gravísima y presuntamente cometida a título de dolo.

Imagen de referencia de la sede de la Justicia Penal Militar. Foto: Justicia Penal Militar.

Paola Poveda

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra la teniente coronel Heidy Johanna Zuleta Gómez, exjuez Primera de Brigada de la Justicia Penal Militar de Barranquilla, por presunto acoso laboral, persecución y maltrato hacia otra juez de la misma jurisdicción.

De acuerdo con la Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, Zuleta habría realizado expresiones verbales injuriosas y ultrajantes que afectaron la moral, intimidad y buen nombre de la funcionaria, en presencia de compañeros de trabajo y algunos civiles, desconociendo los lineamientos del Código Disciplinario en materia de llamados de atención.

Se advierte que estas conductas, de comprobarse, vulnerarían los principios de respeto, dignidad, equidad y liderazgo que deben cumplir los miembros de el actuar de los miembros del Ejército Nacional.

