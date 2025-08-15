Juegos Nacionales de Ibagué: Siguen las investigaciones por presuntos actos de corrupción

Las imputaciones de cargos se orientaron hacia tres funcionarios del Instituto Municipal para la recreación y el Deporte de Ibagué

Ibagué

La Fiscalía General de la Nación adelantó la judicialización a tres exfuncionarios del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Ibagué (Imdri), quienes serían supervisores de varios convenios, celebrados con terceros, para el desarrollo de actividades relacionadas con los juegos Nacionales y Paranacionales que se celebrarían en la capital de Tolima en 2015.

Diez años después de ocurridos los hechos, un fiscal delegado les imputó el delito de peculado por apropiación. En esta oportunidad ninguno de los procesados aceptó el cargo.

¿Quiénes fueron los exfuncionarios imputados por estos hechos?

Se trata de Maritza Fernanda Rozo Riveros, que se desempeñaba como directora administrativa, financiera y técnica del Imdri; Charfi Adolfo Góngora Mendoza, profesional universitario; y Nicolás Felipe Salcedo, quien cumplía funciones transitorias de servidor público, y coordinador en procesos operativos de actuación y eventos deportivos en las diferentes comunas y corregimientos de la capital tolimense.

La Fiscalía recolectó material probatorio donde evidenció que los hechos ocurrieron entre septiembre de 2014 y diciembre de 2015, cuando se llevó a cabo una contratación que habría sido direccionada para favorecer a terceros en la ejecución de varios convenios de apoyo; en los cuales supervisaron y autorizaron los pagos. Presuntamente, los dineros no fueron invertidos en su totalidad en el desarrollo de dichos acuerdos.

Para la ejecución de los mismos se habrían presentado soportes falsos, como facturas y cuentas de cobro que no fueron suscritas por quienes supuestamente prestaron los servicios.

Rozo Riveros habría dado el visto bueno a cuatro convenios por un total de 168.190.000 pesos. Por su parte, Góngora Mendoza, fue responsable de nueve por un valor de 465.125.451 pesos. Salcedo, sirvió como supervisor en cinco, por 153.180.000 pesos.