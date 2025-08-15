Justicia

Fuerza Aeroespacial Colombiana envía 13 toneladas de ayudas a comunidades aisladas en Guainía

El aislamiento del departamento, sumado a la emergencia invernal, ha dejado incomunicadas a varias comunidades y generado escasez

Paola Poveda

Ante la situación que enfrenta el municipio de Inirida en Guainía, por las fuertes lluvias e inundaciones, la Fuerza Aeroespacial Colombiana realizó un nuevo vuelo, transportando 13 toneladas de asistencia humanitaria de emergencia solicitadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Con esta operación, ya son más de 33 toneladas de ayudas enviadas por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) a este departamento. Suministros que, de acuerdo con el Coronel Diego González, son vitales para la población, “especialmente para los habitantes de Inírida, donde las inundaciones han impedido el transporte terrestre de productos básicos como alimentos”, explica.

Además, el aislamiento del departamento, sumado a la emergencia invernal, ha dejado incomunicadas a varias comunidades y generado escasez, lo que hace prioritario el traslado aéreo de víveres y elementos esenciales.

“La Fuerza Aeroespacial Colombiana reafirma su compromiso con las regiones más apartadas, garantizando su apoyo oportuno en momentos de crisis y desplegando todas sus capacidadesen beneficio de quienes más lo necesitan”, concluye González.

