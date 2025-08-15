En medio de una persecución, capturan a un sujeto que portaba 8 armas de fuego en un morral

En medio de una persecución terminó capturado un hombre por el delito de porte ilegal de armas de fuego, quien intentó evadir un puesto de control sobre la vía que del corregimiento de Rocha conduce al municipio de Arjona.

Se trata de alias “Rafa”, un hombre de 52 años de edad que se movilizaba a pie sobre esta importante vía. Con lo que no contaba, era que a su paso se encontraban unidades de vigilancia de la estación de Policía de Arjona realizando labores de revisión a personas y vehículos, por lo que al divisar a los uniformados, detuvo su andar de manera sospechosa y corrió evadiendo el puesto de control.

Los uniformados al ver la actitud sospechosa de este sujeto, iniciaron una persecución en una zona boscosa del sector. Unos metros más adelante, alias “Rafa” fue capturado y al realizarle una revisión personal, le hallaron en un morral que llevaba sobre sus hombros 8 armas de fuego artesanales tipo pistola calibre 9mm, sin numeración.

Al preguntarle sobre la legalidad o documentación de las armas, este presunto delincuente señaló no tener ningún documento que acreditara su tenencia.

Fue así como de inmediato, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, a esperas que un juez de la República le defina su situación judicial.

“La experiencia de nuestros uniformados fue crucial para dar captura a este tipo de delincuentes que utilizan las vías de Bolívar, para transportar armas de fuego, y así darlas a disposición de grupos armados ilegales o bandas criminales, para luego delinquir y generar zozobra en los diferentes municipios del departamento. Por eso no bajamos la guardia en este tipo de operativos, para dar captura a todos estos delincuentes”. Señaló el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante encargado del Departamento de Policía Bolívar.