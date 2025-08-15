En Malagana- Bolívar capturado hombre por presunta violación a menor de 3 años

Unidades de la seccional de investigación criminal de la Policía Nacional en Bolívar, lograron capturar en tiempo récord a un presunto agresor sexual en el municipio de Arjona.

Se trata de un hombre de 52 años de edad quien, al parecer, habría aprovechado que la abuela de la menor, quién es su pareja sentimental, saliera de la casa por un momento para realizarle tocamientos y vejámenes sexuales a la niña de tan solo 3 años de edad. Los aberrantes hechos se registraron en el corregimiento de Malagana del municipio de Mahates.

Sin embargo, la abuela de la víctima al darse cuenta de la situación, no dudó en interponer una denuncia en la Fiscalía en contra de su pareja para que realizaran la investigación pertinente.

En menos de 72 horas, unidades de la seccional de investigación criminal, hicieron efectiva la orden judicial en contra de este presunto agresor sexual, quién se encontraba en plena vía pública cuando fue capturado.

Este presunto agresor a quien también le registra una anotación judicial por el delito de porte ilegal de armas de fuego, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, a espera que un juez de la República le defina su situación judicial.

“No escatimamos esfuerzos para ver tras las rejas a todos aquellos que arremetan contra la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso seguimos invitando a los padres de familia a que estén más pendientes de sus hijos, que actúen cuando noten un comportamiento extraño en ellos. El silencio, la soledad y aislarse de la sociedad, son algunas de las señales que indican que están siendo víctimas de acoso sexual”. Dijo, el teniente coronel, John Edward Correal Cabezas, comandante (en) Departamento Policía Bolívar.

“En lo corrido del año la Policía Nacional en Bolívar ha capturado a 27 presuntos agresores sexuales de las cuales 6 han sido en flagrancia y 21 por orden judicial”. Agregó el alto oficial. Además, se han registrado 170 denuncias por diferentes delitos sexuales.