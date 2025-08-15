El Pacto Boyacá que se firmó en Sotaquirá tendrá 9 líneas de inversión para 78 proyectos

El presidente Gustavo Petro junto al gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, durante la firma del Pacto Boyacá / Foto: Suministrada.

Sotaquirá

El ‘Pacto Boyacá Raíz y Futuro’, tendrá una inversión por el orden de los 2.5 billones de pesos, recursos que son del Gobierno nacional y departamental, el cual permitirá apalancar la ejecución, durante 5 años de 78 proyectos en 9 líneas.

Estas líneas de acción abarcarán proyectos en agro, agua, infraestructura para el turismo, transición energética, educación, salud, deporte, movilidad férrea y aérea e infraestructura vial, para la mayoría de los municipios en el departamento, sin duda una gran apuesta del Gobierno Departamental para el desarrollo de la región.

“Este es un pacto de más de 2.5 billones de pesos, 78 proyectos que van a permitir desarrollar el agro en Boyacá tras caminar hacia la agroindustria, darle valor a nuestros productos, un turismo que sea sostenible, que podamos tener generación de energías limpias, cerrar brechas con educación, salud e impulsar el talento deportivo de nuestra gente. Así que estamos muy felices, la inversión sin duda es histórica”, afirmó el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez.

El mandatario de los boyacenses indicó que este es el tercer pacto que el departamento firma con el Gobierno Nacional.

“Yo firmé un pacto con el presidente Santos acá mismo en el Puente de Boyacá y firmé el Pacto Bicentenario con el presidente Duque y este pacto con el presidente Petro pues es la cifra más alta de esos tres pactos, que son las inversiones más altas que se hayan hecho en toda la historia en Boyacá”, agregó.

Carlos Amaya destacó que dentro del ‘Pacto Boyacá Raíz y Futuro’ está incluido un gran proyecto de restauración del icónico Puente de Boyacá.

“Vamos a tener este monumento renovado totalmente, que tendrá una inversión de $75.000 millones que va a restaurarlo, se va también a habilitar espacios para turistas y a ordenarlo de una manera que puedan los turistas ir al arco del triunfo y también a ese lugar tan importante que es el Obelisco”, dijo el Gobernador de Boyacá.

Los proyectos que se financiarán con el Pacto Boyacá Raíz y Futuro

Agua:

- Plan maestro de alcantarillado para Sáchica, Páez, Chiscas, Sotaquirá y Tibasosa.

- Planta de tratamiento de aguas residuales para Tunja, Siachoque y Toca.

- Interceptores para Socotá y Samacá.

Agro:

- Adquisición de maquinaria verde para pequeños productores en todo Boyacá.

- Plazas de mercado y de ferias:

- Plaza de Mercado del Norte de Tunja.

-Plaza de Mercado de Sogamoso.

-Plaza Mercado de Ramiriquí.

-Plaza de Ferias de Turmequé.

- Planta de Transformación de Cebada- Paipa.

- Proyecto Agua Agro para todo Boyacá.

- Proyecto Siembra para 30 municipios.

- Capacidades productivas sostenibles sector ganadero: 10 municipios.

- Formalización de tierras.

- Plantas de Transformación Productiva en Tipacoque y Zetaquira.

- Centro agroindustrial en Duitama.

Infraestructura para el turismo:

- Mejoramiento del Puente de Boyacá.

- Parque Temático Moniquirá.

- Parque Principal Cubará.

- Parque Principal Rondón.

- Teatro Bicentenario de Duitama.

Transición energética:

Sistemas de generación distribuida para todo el departamento.

Educación:

- Aulas educativas para Villa de Leyva, Santa Sofía, Muzo, Miraflores, Ráquira, Socotá, Cómbita, Pauna, Berbeo, Sora, Samacá (fase 2), Tinjacá, Guacamayas y Paya.

- Mejoramiento sedes educativas rurales.

- Dotación mobiliario escolar en todo Boyacá.

- Uptc: Miraflores, Moniquirá, Chiquinquirá, edificio de laboratorios, auditorio Sogamoso y Duitama.

Salud:

- Torre de Alta Complejidad Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

- Unidad Materno Infantil María Josefa Canelones de Tunja: construcción, ampliación, modernización de redes y dotación.

- ESE Ramiriquí.

- Construcción Torre de Alta Complejidad de Duitama.

Deporte:

- Centro Deportivo de Alto Rendimiento en Paipa.

- Adicional Etapa I Estadio del Sol Sogamoso.

- Construcción Villa Olímpica en Puerto Boyacá.

- Complejo cultural y deportivo de Boyacáen Tunja.

Movilidad férrea y aérea:

- Estudios de factibilidad para el tren mixto Bogotá- Belencito.

- Aeropuerto de Sogamoso.

Infraestructura vial:

- Vía Villa De Leyva- Arcabuco- Cometa-Gachantivá.

- Vía Villapinzón - Turmequé y Turmequé - Nuevo Colón –Tibaná.

- Vía Ruta 55- Sotaquirá.

- Vía Sotaquirá-Agua Varuna.

- Vía Tenza-Sutatenza.

- Troncal del Carbón.

- Estudios y diseños corredores viales.

- Vía Ráquira - La Candelari.a

- Maquinaria para mejoramiento de vías.

- Vías urbanas.

- Vía Úmbita Puente Sisa

- Vía Toca-Chivatá

- Vías urbanas en Chinavita.

- Vías terciarias.

- Puente Lata - El Espino 14 km

- Vía Nariño, Caldas, Buenavista, Cantino, Muzo y Coper.