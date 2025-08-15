Ecopetrol inició suministro de combustible marino con biodiésel en el Caribe colombiano

En sintonía con su propósito de producir combustibles cada vez más amigables con el medio ambiente y que avanzan en una ruta de sostenibilidad, Ecopetrol inició el despacho de combustible marino con una mezcla de 2% de biodiésel a distribuidores mayoristas de este sector de transporte en el Caribe colombiano.

Desde la Refinería de Cartagena la Empresa comenzó a entregar un promedio de 10 mil 500 barriles por día para abastecer la demanda de este producto en la zona y dar impulso a la transición energética en los mares del país. Esta mezcla con aceite vegetal contiene un aditivoque garantiza a calidad y el rendimiento en motores de embarcaciones marítimas o fluviales.

Con el 2% de biodiésel en el combustible marino, Ecopetrol promueve el uso de energías renovables y contribuye a la reducción de emisiones a la atmósfera en aproximadamente 27 mil toneladas de CO2e fósil por año, lo que equivale a evitar la deforestación de cerca de 153 hectáreas de bosque seco tropical.

La iniciativa convierte a Colombia en un referente regional, junto a países como Brasil, al sumarse a las metas internacionales en reducción de huella de carbono planteadas por la Organización Marítima Internacional (IMO, por sus siglas en inglés) para 2030 y 2050.

El diésel marino producido por Ecopetrol se destina a atender el 100% de la demanda del país y algunos volúmenes de mercado de naves en ruta internacional. Con el inicio del despacho de la nueva mezcla que incluye biodiésel en la zona Caribe y las entregas que se vienen haciendo en el Pacífico, todo el suministro nacional de combustible incluirá el componente renovable.

De esta forma, Ecopetrol avanza en la senda de los combustibles sostenibles, que inició con el desarrollo del jet y el diésel coprocesados con materias primas renovables, para contribuir a la reducción de reducir la huella de carbono de sus productos y a la transición energética de los diferentes sectores de transporte del país.