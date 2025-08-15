Dos presuntos fleteros cayeron tras hurtar 5 millones de pesos en Bolívar

En una rápida y efectiva reacción, la Policía Nacional a través de la seccional de Tránsito y Transporte Bolívar logró la captura de dos presuntos fleteros, uno de ellos menor de edad, tras el hurto de 5 millones de pesos a un usuario bancario en la ciudad de Cartagena.

El incidente tuvo lugar el 14 de agosto de 2025, cuando los delincuentes siguieron a la víctima después de realizar un retiro en una entidad financiera dentro de un centro comercial.

Según informes policiales, los fleteros esperaron a que el usuario realizara el retiro y, posteriormente, lo interceptaron para robarle el dinero. En el forcejeo, la víctima resultó herida por un impacto de arma de fuego tipo traumática en la pierna derecha.

Gracias a la oportuna alerta de la comunidad, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar lograron ubicar y capturar a los presuntos ladrones en el kilómetro 96, ruta 9005, San Onofre-Cartagena. Los delincuentes, oriundos de Cartagena, se movilizaban en una motocicleta marca Bóxer de color negro. El dinero robado, distribuido en billetes de 100 mil pesos, fue recuperado y entregado a la víctima.

El teniente coronel John Edwar Correal Cabezas, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó que en lo que va del año se han capturado 125 personas por delitos similares, logrando una disminución del 33% en este tipo de hurtos. Además, se han incautado 244 armas de fuego. “Estamos investigando si estos hombres están implicados en otros fleteos que han ocurrido en el departamento de Bolívar”, añadió el alto oficial.

Correal Cabezas aprovechó la oportunidad para pedir a los usuarios bancarios que, al retirar grandes cantidades de dinero, soliciten el acompañamiento de agentes del organismo armado.

Los aprehendidos y la motocicleta fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto agravado, a la espera de que un juez defina su situación judicial.