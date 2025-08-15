Dos nuevos espacios se integran a la Red de Museos de Cartagena y Bolívar Un Momento de Fantasía, y

La Red de Museos de Cartagena y Bolívar continúa creciendo con la integración de dos nuevos espacios culturales que enriquecen la diversidad y el alcance de este ecosistema patrimonial. Se trata del Museo Un Momento de Fantasía, ubicado en el barrio El Cabrero, y la Fundación Casa Museo Pozón, en el barrio El Pozón.

Este proceso de expansión y fortalecimiento de la Red de Museos ha contado con el acompañamiento permanente de la Alcaldía Mayor de Cartagena a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y de la Gobernación de Bolívar por medio del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR), entidades que brindan respaldo técnico y articulación institucional. Ambas entidades han reafirmado su compromiso con el crecimiento sostenible de la Red, entendiendo que estos espacios museales son clave para la educación, la identidad y la construcción de tejido social en Cartagena y Bolívar.

Con estas dos nuevas incorporaciones, ya son cuatro los museos que se han sumado en el 2025 a la Red; aparte de los mencionados anteriormente, se integraron el Museo Biográfico Madre Bernarda y el Museo Santuario Nuestra Señora de la Candelaria, quienes se unieron a finales de febrero, reafirmando así el propósito de fortalecer el trabajo colectivo por la memoria, la educación y la identidad territorial.

Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena, celebró la vinculación de estos espacios: “Cada museo que se suma a esta red es una nueva puerta abierta al conocimiento, a la memoria y al fortalecimiento de nuestra cultura y nuestro patrimonio”.

“La integración de estos museos nos recuerda que nuestro legado y patrimonio se encuentra en el territorio, en los objetos cotidianos, en las historias locales y en la memoria viva de nuestras comunidades. Desde el IPCC celebramos que espacios tan diversos como Un Momento de Fantasía y la Casa Museo Pozón se unan a la Red, porque enriquecen nuestra mirada sobre lo que somos”, indicó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

Ambos museos estarán ahora vinculados al Plan de Acción de la Red de Museos, participando en las mesas interinstitucionales, la agenda de formación, y los procesos de promoción conjunta. Desde el IPCC e ICULTUR se continuará brindando acompañamiento técnico, articulación con entidades y visibilización de sus aportes al desarrollo cultural de la ciudad y el departamento.

Así mismo, Mariana Carulla, secretaria técnica de la Red de Museos, expresó: “Cada nuevo museo que se vincula a la Red es una oportunidad para seguir construyendo de manera colectiva. Esta integración no es solo simbólica, es el punto de partida para fortalecer capacidades, crear redes de apoyo y visibilizar el valor de cada espacio como escenario de transformación. Juntos seguimos consolidando una red diversa, participativa y con verdadero impacto en nuestros territorios”.

Un Momento de Fantasía: volver a soñar como niños

Ubicado en una casa del siglo XIX en el barrio El Cabrero, el Museo Un Momento de Fantasía alberga más de 575 muñecas de colección (algunas desde 1820) y 100 carritos antiguos a escala. Además de su valor histórico y artístico, este museo tiene una misión social: los recursos generados apoyan al Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, contribuyendo al bienestar de los niños en Cartagena y Bolívar.

Este espacio es una invitación a reconectar con la infancia, la memoria y la solidaridad. Como afirmaba su fundadora, Socorro Gómez de París, “el museo es un encuentro de amor y fantasía que inspira a volver a soñar como niños.”

Fundación Casa Museo Pozón

La Fundación Casa Museo Pozón es un escenario comunitario donde se construye ciudadanía a partir de la memoria, la identidad y el reconocimiento barrial. Desde la Cátedra de Identidad Pozonera, las rutas culturales, talleres y experiencias artísticas, el museo activa saberes, historia y expresiones colectivas.

Su impacto está profundamente ligado al hallazgo arqueológico realizado en 2002 por el historiador Rigoberto Castro Pérez, quien descubrió un conchero que evidencia ocupación ancestral desde hace más de 4.000 años. Este hecho marcó un antes y un después en la narrativa del barrio.