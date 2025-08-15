Destruido megalaboratorio para la producción de coca en zona rural de Tibú

Cúcuta

En una operación conjunta con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y coordinada con la Policía Nacional, tropas del Ejército Nacional localizaron y destruyeron de manera controlada un megalaboratorio utilizado para la producción de clorhidrato de cocaína, en la vereda La Primavera, municipio de Tibú.

Esta infraestructura habría sido empleada por integrantes del grupo armado organizado ELN, Frente Juan Fernando Porras Martínez para la fabricación del alcaloide. El complejo, compuesto por once subestructuras rústicas, contenía: más de media tonelada de clorhidrato de cocaína, 564 galones de clorhidrato de cocaína en solución, 528 galones de base de coca en suspensión, 7251 galones de insumos líquidos y 1740 kilogramos de insumos sólidos, utilizados como componentes básicos para la producción de droga y 70 marquillas adhesivas con el nombre de Audemars Piguet.

Esta acción representaría una afectación a las economías ilícitas del ELN superior a los 7200 millones de pesos.

En la región continúan las operaciones con el propósito de neutralizar el accionar criminal de los grupos armados organizados, que además atentan contra la seguridad, generan graves afectaciones al medio ambiente y a las fuentes hídricas mediante el uso indiscriminado de químicos en la producción de drogas ilícitas.