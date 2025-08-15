Cúcuta

Concejales piden acciones contundentes contra las bandas criminales en Cúcuta

Jesús Sepúlveda señaló que el nuevo comandante de la Policía enfrenta el reto de frenar la violencia que azota a la ciudad.

Jesús Sepúlveda, concejal de Cúcuta / Foto: Caracol Radio

Cúcuta.

El concejal de Cúcuta, Jesús Sepúlveda, expresó su preocupación por el aumento de los ataques sicariales que, según él, se presentan casi a diario en la ciudad y su área metropolitana, presuntamente como consecuencia de una guerra entre estructuras criminales.

“En medio de esas balas pueden caer personas inocentes, familias y niños, tal como ha ocurrido en los últimos tiempos en Cúcuta. La comunidad necesita resultados concretos y una estrategia clara de desarticulación de estas bandas”, advirtió.

Sepúlveda se refirió también a los recientes cambios en los mandos de la Policía Metropolitana y aseguró que el mayor desafío del nuevo comandante será articular acciones para combatir el crimen organizado, teniendo en cuenta la complejidad de la ciudad y su condición fronteriza.

El concejal propuso instalar una mesa de trabajo con participación del Concejo, la Alcaldía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las autoridades de los municipios del área metropolitana y los organismos de seguridad del Estado, con el fin de coordinar esfuerzos y plantear una estrategia conjunta.

“No se puede generar tranquilidad a la ciudadanía cuando suenan granadas, bombas y ráfagas de fusil. Necesitamos resultados y un trabajo metropolitano que incluya medidas para controlar el ingreso y salida de actores violentos por la frontera”, puntualizó.

