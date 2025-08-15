Concejales piden acciones contundentes contra las bandas criminales en Cúcuta

Cúcuta.

El concejal de Cúcuta, Jesús Sepúlveda, expresó su preocupación por el aumento de los ataques sicariales que, según él, se presentan casi a diario en la ciudad y su área metropolitana, presuntamente como consecuencia de una guerra entre estructuras criminales.

“En medio de esas balas pueden caer personas inocentes, familias y niños, tal como ha ocurrido en los últimos tiempos en Cúcuta. La comunidad necesita resultados concretos y una estrategia clara de desarticulación de estas bandas”, advirtió.

Sepúlveda se refirió también a los recientes cambios en los mandos de la Policía Metropolitana y aseguró que el mayor desafío del nuevo comandante será articular acciones para combatir el crimen organizado, teniendo en cuenta la complejidad de la ciudad y su condición fronteriza.

El concejal propuso instalar una mesa de trabajo con participación del Concejo, la Alcaldía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las autoridades de los municipios del área metropolitana y los organismos de seguridad del Estado, con el fin de coordinar esfuerzos y plantear una estrategia conjunta.

“No se puede generar tranquilidad a la ciudadanía cuando suenan granadas, bombas y ráfagas de fusil. Necesitamos resultados y un trabajo metropolitano que incluya medidas para controlar el ingreso y salida de actores violentos por la frontera”, puntualizó.