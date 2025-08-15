Comfenalco Tolima anuncia línea de crédito hipotecario. Conozca los requisitos.

Tolima

La Caja de Compensación Comfenalco Tolima, anunció una nueva línea de crédito hipotecario diseñada para facilitar el acceso a Vivienda nueva de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP), así lo confirmó el director administrativo de la Caja, Alexander Barragán Alfaro.

“Esta noticia es el resultado de dos años de gestión y lo logramos gracias al convenio suscrito entre la Caja y Findeter. Así, nuestros afiliados podrán acceder a tasas bajas alrededor del 0.86% efectivo mensual”, indicó Barragán Alfaro.

¿Cuáles son las características del crédito hipotecario?

Financiación de hasta el 80% del valor comercial del inmueble VIS o VIP.

Plazos de financiación desde 5 hasta 20 años.

Tasas de interés desde 0.86% efectiva mensual (aplican términos y condiciones).

Aprobaciones sujetas a políticas de riesgo.

Barragán insistió que no se trata de competir con el sistema financiero si no de ofrecer una nueva alternativa a las familias afiliadas que buscan tener su casa propia.

Otras inversiones en el marco de la celebración de los 67 años

De otro lado, la caja de compensación anunció un paquete de inversiones en el área de recreación: