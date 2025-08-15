Cineco Alternativo presenta en cines la obra “Bernadette de Lourdes”

Los días 16 y 17 de agosto, Cineco Alternativo presenta en salas de cine seleccionadas la historia de “Bernadette de Lourdes” (Bernadette of Lourdes: The musical in cinema). Un espectáculo de teatro musical francés que lleva a la gran pantalla la vida de Bernadette Soubirous, la joven campesina francesa que en 1858 aseguró haber visto a la Virgen María en la Gruta de Masabielle, en los Altos Pirineos, al Sur de Francia, y desde entonces se convirtió en uno de los lugares de peregrinación católica más visitados del mundo. Su vida de servicio fue ejemplar y se convirtió en un símbolo de valentía, humildad, fe y amor. Fue canonizada en 1933.

Cortesía: Cine Colombia Ampliar

Con solo 14 años, Bernadette vive una experiencia mística transformadora a orillas del río Gave. Su relato provoca inicialmente desconfianza y tensiones en su familia y entorno. A pesar de ser acusada de mentir y sentir emociones provocadas por su mente e imaginación, los milagros empiezan a suceder. Los peregrinos comienzan a llegar, desafían las autoridades civiles y el rumor se propaga hasta conquistar el mundo eclesiástico. Ocho décadas después de su primer testimonio, Bernadette fue proclamada santa por el Papa Pío XI.

A través de una conmovedora puesta en escena, música original y una narrativa profundamente humana, “Bernadette de Lourdes” invita a la audiencia a redescubrir una historia de coraje y esperanza, que sigue tocando millones de corazones, incluso 160 años después de lo ocurrido.

Con un elenco de cantantes franceses de primer nivel: Eyma como Bernadette Soubirous, Laure Giordano como Toinette, Sarah Caillibot como Louise Soubirous, David Bán es François Soubirous, Christophe Héraut como Abbé Peyramale, entre otros, “Bernadette de Lourdes” se podrá disfrutar en 16 salas de 9 ciudades del país: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chía, Manizales, Medellín y Pereira. Las entradas están disponibles en la página web de Cine Colombia.