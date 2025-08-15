Cayó presunto delincuente implicado en hurto y lesiones a un ciudadano en Cartagena

En las últimas horas, un presunto delincuente fue capturado en flagrancia, tras un plan candado efectuado por uniformados de la Policía Nacional en Cartagena, en el barrio El Bosque.

Por varias cuadras se extendió el operativo policial, luego que dos delincuentes hurtaran a un ciudadano en el barrio El Bosque. Sin embargo, la reacción oportuna de las patrullas de vigilancia, obligó a uno de los contraventores a descender de la motocicleta y huir a pie por el sector, por lo que fue capturado.

Durante el hurto, la victima alcanzó a ser herida con un proyectil de arma traumática, siendo trasladado a un centro asistencial, donde se recupera.

Continúa la búsqueda del segundo delincuente que huyó en la motocicleta, quien se encontraba en el lugar de los hechos, y del cual se cuentan con importantes datos que conducirán a su captura.

El capturado, presenta anotaciones judiciales como indiciado por hurto, hurto agravado, porte ilegal de armas de fuego, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno.

“Seguimos trabajando de manera contundente para garantizar la seguridad de los cartageneros y visitantes en todos los sectores de la ciudad, por eso solicitamos a los ciudadanos que hayan sido víctimas de estos delincuentes, que se acerquen a la Seccional de Investigación Criminal SIJIN, en el barrio Manga, para denunciar los hechos y poder lograr la judicialización de los mismos”, puntualizó la subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Sandra Bibiana López Duque.

En lo corrido del año, se ha capturado 596 personas por el delito de hurto.