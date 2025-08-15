Cárcel para presuntos extorsionistas de un comerciante en Cartagena

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, que estarían involucrados en las exigencias económicas ilegales a un comerciante de Cartagena (Bolívar).

En ese sentido, una fiscal de la Seccional Bolívar le imputó el delito de extorsión agravada a Guillermo Alexander Ardila Lobo, alias Guillermito y a Jesús Alberto Rodríguez Bellido, alias Rino, quienes no aceptaron su responsabilidad en el cargo.

Los hechos materia de investigación se registraron entre el 26 y 27 de julio pasado, cuando los ahora procesados habrían visitado a un comerciante del barrio Las Delicias en Cartagena (Bolívar) para exigirle 3 millones de pesos.

El pago de dicho dinero, al parecer, le garantizaba a la víctima seguir vendiéndoles comida a personas de otro barrio y, en caso de que incumpliera con la obligación, acabarían con su vida.

El 28 de julio, el comerciante accedió a entregarles el dinero en el barrio La María, en ese momento el Gaula de la Policía Nacional capturó en flagrancia a los procesados de 18 y 24 años respectivamente. En su poder les fueron hallados los billetes que momentos antes les había entregado la víctima.