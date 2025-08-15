Autoridades del Tolima propinan golpe a las Disidencias Armadas de alias ‘Calarcá’

Tolima

Una acción conjunta de la Policía del Tolima y tropas de la Sexta Brigada del Ejército permitieron incautar material de guerra e intendencia perteneciente a las Disidencias Armadas que pretenderían radicarse cerca de la ciudad de Ibagué.

La acción operativa se llevó a cabo en la vereda Altamira Alta, corregimiento de Laureles, zona rural de Ibagué, donde se ejecutó una diligencia de allanamiento y registro a un inmueble logrando incautar abundante material de guerra e intendencia identificado con logos de las extintas FARC-EP.

Durante el operativo se logró la incautación del siguiente material:

02 fusiles M4

01 fusil AK-103 fabricación venezolana

03 proveedores calibre 5.56 mm

03 proveedores calibre 7.62 mm

101 cartuchos calibre 5.56 mm

60 cartuchos calibre 7.62 mm

25 Cambollanas

35 brazaletes bandera de Colombia con logo “Frente Joaquín González – FARC-EP”

40 buzos tácticos negros manga larga con logo FARC-EP

35 pañoletas con logo FARC-EP

21 uniformes verde oliva con logos FARC-EP

De acuerdo con el comandante de la Policía del Tolima, coronel Libardo Fabio Ojeda, estos elementos pertenecían a la estructura de alias ‘Calarcá’ que en los últimos meses ha mantenido un alto interés en radicarse cerca de la ciudad de Ibagué y desde allí ampliar su radio de acción a Cajamarca y el Eje Cafetero.

En este operativo no hubo personas capturadas. Igualmente se conoció que gracias a una fuente humana se logró determinar el sitio exacto de este centro de almacenamiento de las Disidencias Armadas.

Material incautado en zona rural de Ibagué Ampliar

Otros datos de interés

• Según labores investigativas, este material sería destinado al fortalecimiento de una nueva comisión del Frente Joaquín González, liderada por alias “El Paisa”, en la región comprendida entre Cajamarca e Ibagué.

• Con este material se buscaría consolidar el control territorial sobre un corredor estratégico en la cordillera central, en límites con Quindío y Valle del Cauca.

Estos elementos quedaron a disposición de una Fiscalía Especializada de Ibagué.