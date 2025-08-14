Policía encontró municiones camufladas en máquina de motilar en un bus, en Bolívar

La Policía Nacional, a través de los uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, capturó a un pasajero de bus que transportaba una caja de municiones calibre 38 ML.

El procedimiento se realizó en el kilómetro 96, ruta 9005, cuando los uniformados del cuadrante vial detuvieron la marcha de un bus de servicio público que cubría la ruta Montería-Cartagena. Al realizar el registro a sus ocupantes, a uno de los pasajeros le encontraron 41 cartuchos calibre 38 ML especial, marca Indumil que llevaba camufladas en máquina de motilar.

Además, esta persona transportaba las municiones sin el respectivo permiso, por lo cual los policías lo capturaron de inmediato por el delito de fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El sujeto de 35 años de edad, junto con las municiones, fue dejado a disposición de la Fiscalía en turno de Turbaco, donde deberá responder por el delito que presuntamente habría cometido.

Según el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante del Departamento de Policía Bolívar encargado, ‘Estos operativos son cruciales para mantener la seguridad en nuestras carreteras y prevenir el transporte ilegal de armas y municiones. Seguiremos trabajando incansablemente para proteger a nuestros ciudadanos y garantizar un entorno seguro para todos.’