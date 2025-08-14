María Paula Berrío Díaz es la nueva Señorita Cartagena: conozca su perfil

Cartagena

Luego de una ardua deliberación entre los jurados, en el renovado Salón Vicente Martínez de la Alcaldía Mayor de Cartagena, fue oficializada este miércoles la elección de María Paula Berrío Díaz como la nueva Señorita Cartagena.

Berrío Díaz, de 19 años de edad, es actual estudiante de Derecho. Domina el inglés y el francés. Es aficionada al deporte y la practica de natación. Además, es buzo certificada desde los 11 años.

Orgullosa de sus raíces y amante de nuestra cartageneidad, a partir de hoy, llevará con elegancia y distinción la esencia de nuestra cultura a cada escenario.

“Quiero decirles a todos los cartageneros que se sientan tranquilos, que daré todo de mi por dejarlos bien representados”, precisó Berrío.

La decisión fue tomada por el jurado conformado por Tatiana Tarón, Catalina Araújo y Giacomo Thiele, quienes analizaron de manera integral la terna de aspirantes complementada por Aura Cristina Marmolejo Ortega, de 24 años; y Estefanny Meza Olascuaga, de 26 años.

Frente a un nutrido auditorio, desfiló por última vez como Señorita Cartagena saliente Yaniris Castellar Altamar, quien entregó su corona a María Paula Berrío Díaz.

El espacio de elección de la nueva Señorita Cartagena fue organizado a través de la Oficina de Protocolo de la Alcaldía Mayor de Cartagena, en articulación con todo el Gobierno distrital.