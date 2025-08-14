Joven fue asesinado por pistoleros en vía pública de Cartagena y le dejaron un panfleto: así ocurrió

Cartagena

Deivin Antonio Guzmán Mendoza, de 20 años, es la más reciente víctima fatal de la ola violenta criminal entre bandas criminales en Cartagena. La Policía Metropolitana confirmó que el crimen ocurrió en el sector Nueva Venecia del barrio Nelson Mandela, suroccidente de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Al parecer, dos sujetos desconocidos llegaron a la zona, se le acercaron y uno de ellos sacó un arma de fuego, disparándole a quemarropa. Deivin fue trasladado de inmediato a un centro asistencial cercano, donde los galenos de turno confirmaron su fallecimiento horas después.

Los homicidas dejaron al lado de su cuerpo un panfleto con un mensaje firmado por la “Nueva Generación”, grupo que se disputa el control de las rentas criminales en la ciudad con el Clan del Golfo.

Horas antes, un hombre fue asesinado en el municipio de Turbaco en un establecimiento de juegos de azar y los sicarios antes de huir del lugar también le dejaron un panfleto, presuntamente, firmado por este mismo grupo delincuencial.

La inspección técnica fue adelantada por unidades de la Sijín de la Policía Metropolitana de Cartagena.