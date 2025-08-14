En Lorica cerraron los puntos críticos del río Sinú

El alcalde de Lorica, Carlos Mario Manzur, informó que los tradicionales puntos críticos en el río ya fueron cerrados mediante un trabajo mancomunado que vienen adelantando con la Oficina de Riesgo Departamental y las comunidades.

Manzur explicó que se han presentado algunos rebosamientos y filtraciones que son normales cuando se presentan las crecientes. En el corregimiento de San Sebastián se presentan leves inundaciones, pero ha sido controladas.

El mandatario local sostuvo que las calles ya no están repletas de agua como en días anteriores, debido a la petición que hizo a la empresa Urrá que hoy trabaja con dos turbinas que han permitido una disminución de hasta un metro en el caudal.

“Estamos trabajando también con Defensa Civil, con las Juntas de Acción Comunal (JAC) para que sean muy diligentes informando sobre cada una de las situaciones de riesgo que se vienen atendiendo”, dijo el alcalde.

La máxima autoridad de Lorica dijo el objetivo de la administración ha sido proteger a la gente. Acotó que seguirán con Puesto de Mando Unificado (PMU) constante para monitorear las situaciones que se presenten y a la par continuar con los censos para solicitar las ayudas al orden nacional.

Por otro lado, el alcalde anunció la firma de convenios solidarios para transferirle recursos a las Juntas de Acción Comunal (JAC) para que cierren los boquetes que se presentan en el río y que causan afectaciones en las comunidades.

Manzur, quien catalogó el programa como innovador, explicó que la transferencia de los recursos permite hacer un trabajo conjunto con los líderes sociales que están realizando un trabajo diligente en la temporada de lluvia que ha impactado al departamento.

“Estamos dándoles la oportunidad porque ellos también conocen más que nosotros el territorio, ellos son los que directamente se ven perjudicados y de la mano estamos haciendo un buen trabajo”, dijo el alcalde.

El mandatario local detalló que, basados a lo que establece la ley, los giros son por mínimas cuantías que oscila entre los 50 y 60 millones de pesos.

Indicó que en los próximos días firmarán un convenio con la comunidad de Sarandelo, que todos los años sufre los embates de las lluvias, por el orden de los 50 millones; al igual que con la comunidad del corregimiento Los Gómez para remodelar el puerto y el planchón que están desbastados.