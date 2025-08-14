El vampiro más famoso “Drácula” llega con una romántica historia

Desde el 14 de agosto llega una nueva adaptación del famoso libro de Bram Stoker “Drácula” (Dracula: A Love Tale), cinta que mezcla el romance y el terror dirigida por el conocido cineasta Luc Besson (El quinto elemento). Presenta una historia gótica de deseo, redención y el poder inmortal del amor, una buena puesta en escena donde se destaca el apartado visual, la música y el vestuario.

Cortesía: Cine Colombia Ampliar

Protagonizado por Christoph Waltz, Caleb Landry Jones y Matilda De Angelis, “Drácula” presenta una pasión prohibida que atraviesa los siglos. Después de perder a su gran amor, Vlad hace un pacto oscuro que lo condena a la eternidad como Drácula. Siglos después, en la Inglaterra victoriana, una joven idéntica a su amada renace su esperanza y su maldición. La coproducción entre Francia y Estados Unidos “Drácula” que se encuentra en cartelera colombiana desde el 14 de agosto, no trae muchos sustos, pero si una bien lograda historia de amor.

La coproducción entre Francia y Estados Unidos “Drácula” que se encuentra en cartelera colombiana desde el 14 de agosto, no trae muchos sustos, pero si una bien lograda historia de amor. La cinta es distribuida por Cine Colombia.