Entretenimiento

El vampiro más famoso “Drácula” llega con una romántica historia

El director Luc Besson conocido por cintas como “El quinto elemento”, “El perfecto asesino” y “Lucy”, lleva a la pantalla grande una nueva adaptación de la obra de Bram Stoker.

Desde el 14 de agosto llega una nueva adaptación del famoso libro de Bram Stoker “Drácula” (Dracula: A Love Tale), cinta que mezcla el romance y el terror dirigida por el conocido cineasta Luc Besson (El quinto elemento). Presenta una historia gótica de deseo, redención y el poder inmortal del amor, una buena puesta en escena donde se destaca el apartado visual, la música y el vestuario.

Protagonizado por Christoph Waltz, Caleb Landry Jones y Matilda De Angelis, “Drácula” presenta una pasión prohibida que atraviesa los siglos. Después de perder a su gran amor, Vlad hace un pacto oscuro que lo condena a la eternidad como Drácula. Siglos después, en la Inglaterra victoriana, una joven idéntica a su amada renace su esperanza y su maldición. La coproducción entre Francia y Estados Unidos “Drácula” que se encuentra en cartelera colombiana desde el 14 de agosto, no trae muchos sustos, pero si una bien lograda historia de amor.

