Cuerpo de Bomberos de Cartagena recibe medalla Guardián de la Orden Vitas Servando - Salvando Vidas

En el marco de la Escuela 59 para Bomberos en Español, evento internacional liderado por SACS Group que reúne a más de 320 bomberos y brigadistas de 14 países para capacitarse en la atención de emergencias industriales complejas, bajo estándares de clase mundial y con el aval académico de Texas A&M University (TEEX); el director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Jhony Pérez Sayas, recibió la condecoración en nombre de la entidad bomberil de la ciudad, a través de la medalla Guardián de la Orden Vitas Servando- Salvando Vidas.

Este reconocimiento, entregado por SACS Consultores S.A.S. BIC, en cabeza de su presidente Elkin Aldana Molano y su gerente general Guillermo Andrés Torres Poveda, exalta el compromiso ejemplar, la valentía y la vocación de servicio desde el Cuerpo de Bomberos de Cartagena, a través de su director Jhony Pérez, como política de Gobierno priorizada por el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

“Recibimos con mucho orgullo la medalla Guardián de la Orden Vitas Servando- Salvando Vidas. Es un reconocimiento que comparto con cada uno de los bomberos que día a día trabajan incansablemente por la seguridad y el bienestar de nuestra ciudad. Este logro reafirma que en Cartagena estamos haciendo las cosas bien, apostándole a la formación, la prevención y la respuesta efectiva ante las emergencias”, expresó el director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Jhony Pérez Sayas.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena continúa posicionándose como una institución modelo en la región, gracias a su permanente compromiso con la capacitación de sus unidades, la modernización de sus equipos y la articulación con entidades nacionales e internacionales para fortalecer la respuesta ante cualquier tipo de emergencia.