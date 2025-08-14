Congresistas norteamericanos se reunieron en Cartagena con precandidatos a la Presidencia

Precandidatos presidenciales se reunieron con delegación de EE.UU. en Cartagena. Foto: Suministrada.

Los congresistas norteamericanos Bernie Moreno y Rubén Gallego se reunieron en Cartagena con varios precandidatos a la Presidencia de Colombia buscando la forma de limar asperezas de las relaciones entre los dos países.

El republicano Bernie Moreno y el demócrata Rubén Gallego se reunieron a puerta cerrada en Cartagena con un puñado de precandidatos a la presidencia de Colombia.

María Fernanda Cabal entrego una misiva a los congresistas solicitando el fortalecimiento de las relaciones con estados unidos y que se reactiven iniciativas como el plan Colombia

Juan Daniel Oviedo explicó que el debate político se ha concent5rado en ataques de parte y parte a través de las redes sociales

Gustavo Bolívar señalo que más que rivalidades políticas el mayor problema de Colombia es el narcotráfico

Los congresistas norteamericanos estuvieron en Cartagena donde también se reunieron con empresarios colombianos en el marco del congreso de la Andi.