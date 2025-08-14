Condenan a 38 años y medio de prisión al asesino de la líder social Yamile Guerra en Floridablanca

Bucaramanga

Un juez dictó una condena de 38 años y medio de prisión contra Carlos Julio Vázquez Díaz, señalado como responsable del asesinato de la líder social Yamile Guerra, ocurrido el 20 de julio de 2019 en la vereda La Cumbre, sector de la hacienda Zapamanga.

La lectura del fallo se realizó en la tarde de hoy y, según relató en Caracol Radio José Heriberto Martínez, hermano de la víctima, la decisión representa una esperanza después de años de incertidumbre y demoras procesales.

El caso fue catalogado como homicidio agravado y feminicidio. Además, debido a que el condenado se encuentra prófugo, se solicitó a Interpol la emisión de circular roja para su captura.

“Es una noticia esperanzadora porque era lo que queríamos, es una condena ejemplar para el asesino de mi hermana. Ahora esperamos que la Fiscalía pida la orden de captura y se logre su detención”, dijo José Heriberto.

La familia recordó que en los primeros años del proceso hubo irregularidades y ausencia de la Fiscalía, lo que permitió la libertad del acusado por vencimiento de términos. Sin embargo, la presión mediática logró reactivar el caso.

¿Cómo fue el asesinato de Yamile Guerra?

Yamile Guerra fue asesinada cuando defendía una finca que hacía parte de la herencia familiar y que estaba siendo invadida. Según las investigaciones, el homicidio habría sido ordenado por personas interesadas en el predio, quienes ofrecieron al sicario al parecer 60 millones de pesos y un lote como pago, aunque nunca cumplieron con lo pactado.

Tanto la Fiscalía como la Procuraduría apelaron el fallo buscando una pena mayor, pero la familia considera que la sentencia actual es un paso significativo hacia la justicia.