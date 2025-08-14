Cámara de Comercio de Cartagena suspenderá varios de sus servicios del 15 al 21 de agosto

Cartagena

En el marco de la conmemoración de sus 110 años de historia y compromiso con el desarrollo empresarial, la Cámara de Comercio de Cartagena avanza en un proceso de transformación tecnológica con la implementación del nuevo Sistema Registral Sii, una apuesta innovadora diseñada para optimizar la atención y mejorar la experiencia de sus usuarios.

Esta modernización forma parte de la estrategia institucional orientada a ofrecer servicios más eficientes, ágiles y adaptados a las necesidades de los empresarios y emprendedores de la región. Con el nuevo Sii, la entidad reafirma su compromiso de brindar soluciones tecnológicas de vanguardia que fortalezcan el *tejido empresarial de Bolívar.

Para llevar a cabo la migración, se ha programado la suspensión temporal de algunos servicios, así:

● 15 de agosto (desde las 4:00 p. m.): sin servicio virtual.

● 16 de agosto: no habrá atención presencial en la Sede Ronda Real.

● 17 y 18 de agosto (festivo): sin servicio virtual.La reactivación se realizará de manera escalonada:

● 19 y 20 de agosto: sede principal atenderá en modalidad presencial.

● 21 de agosto: atención presencial y virtual en todas las sedes.

El servicio de venta de certificados de los registros que lleva la Cámara estará activo durante todo el proceso.

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, Andrea Piña Gómez, destacó que “este cambio no es solo una actualización tecnológica, sino un paso firme hacia la innovación y la mejora continua. Queremos que nuestros usuarios cuenten con herramientas modernas que les permitan gestionar sus procesos de manera más ágil y segura”.

Con la implementación del Sistema Registral SII, la Cámara ratificó su compromiso de evolucionar al ritmo de las exigencias del entorno empresarial, para que cada servicio sea una oportunidad de crecimiento y competitividad para los *empresarios y emprendedores de Cartagena y Bolívar.