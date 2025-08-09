ANI y Cámara de Comercio impulsan la transformación del Aeropuerto Rafael Núñez

Con el propósito de consolidar un espacio de diálogo, seguimiento y articulación, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Cámara de Comercio de Cartagena desarrollaron el primer comité de acompañamiento del proyecto de ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

En este encuentro se abordaron los avances, alcances y beneficios de una obra estratégica para la ciudad, que responde al crecimiento sostenido de Cartagena en los ámbitos social, económico, cultural y empresarial. El aeropuerto, considerado un activo de alto valor para el turismo y la inversión, entrará en una fase de transformación integral bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), operado por la concesión Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena S.A.S. (OINAC), con la supervisión de la ANI.

Un proyecto en fases para una Cartagena más conectada

La ANI presentó las fases y componentes del plan, que se ejecutará en un periodo aproximado de dos años, con el objetivo de entregar una terminal aérea moderna, eficiente y sostenible. Entre las intervenciones clave destacan:

-Construcción de un nuevo edificio internacional, que duplicará la capacidad de atención de pasajeros internacionales.

-Modernización de la vía de acceso y creación de nuevas plazas de estacionamiento, mejorando la conectividad y accesibilidad al aeropuerto.

-Implementación de cinco puentes de abordaje, para agilizar el embarque y desembarque de pasajeros.

-Ampliación y modernización de salas de espera, garantizando mayor confort.

-Construcción de una calle de rodaje, optimizando la operación y circulación de aeronaves.

Impacto económico y social

Durante su ejecución, la obra generará más de 400 empleos directos e indirectos, impulsando la economía local y fortaleciendo el tejido empresarial. La Cámara de Comercio de Cartagena destacó que este tipo de proyectos no solo mejoran la infraestructura, sino que también elevan la competitividad de Cartagena, abriendo nuevas oportunidades de negocio, inversión y conectividad internacional.

Transparencia y participación ciudadana

ANI y OINAC ratificaron su compromiso con una gestión transparente, desarrollando mesas de concertación y espacios de información que permitan a la ciudadanía conocer los avances y participar activamente en el proceso.

Este primer comité de acompañamiento sienta las bases para un trabajo conjunto, donde la articulación entre el sector público, el sector privado y la comunidad garantizará que el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez esté a la altura de las aspiraciones de Cartagena como destino turístico, cultural y empresarial de talla mundial.