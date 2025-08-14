Beethoven, otro perrito asesinado en Córdoba

Un nuevo caso de maltrato animal se registró en la región ganadera, donde un perrito de tan sólo 4 meses, llamado Beethoven, fue brutalmente asesinado en el municipio de Los Córdobas.

Por el caso, se pronunció la senadora animalista Andrea Padilla, quien explicó que el agresor fue capturado en flagrancia y se espera que procedan con la imputación de cargos por la Fiscalía.

La parlamentaria indicó que el agresor entró a la casa donde estaba el perrito, a quien azotó en repetidas ocasiones contra el pavimento.

El animal fue trasladado a la ciudad de Montería, donde le realizaron la necropsia, la cual determinó que el animal falleció por paro cardiorrespiratorio asociado a hipoxia por asfixia y múltiples fracturas.

Desde ya las organizaciones protectoras de animales comienzan a pronunciarse para exigir que este caso no quede en la impunidad.

Recordemos que Córdoba registra en menos de dos meses tres maltratos contra animales: el caso de Karina, quien fue salvajemente golpeada en zona rural de Montería y ya se recupera de las lesiones; así como el asesinato de la gatita Alana, por un sujeto que aceptó responsabilidades.

Por estos casos, la ciudadanía exige justicia. Se espera que la Ley Ángel sea aplicada con todo rigor para marcar un precedente y que estos actos macabros no vuelvan a ocurrir.