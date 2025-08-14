Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Avanzan las actividades de la Semana de la Juventud en la Red Distrital de Bibliotecas

La agenda contempla también actividades importantes en el mes de septiembre

Avanzan las actividades de la Semana de la Juventud en la Red Distrital de Bibliotecas

Avanzan las actividades de la Semana de la Juventud en la Red Distrital de Bibliotecas

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), a través de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas y Comunitarias, Centros Culturales y Casas de Cultura de Cartagena, se unió a la celebración de la Semana de la Juventud, liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena; en la que se cuenta con una variada programación dirigida a jóvenes de comunidades de la ciudad y corregimientos del Distrito.

Esta agenda, que se desarrollará hasta el mes de septiembre en las bibliotecas, incluye conversatorios, foros, video conciertos, presentaciones culturales y otras actividades que promueven el encuentro, el aprendizaje y la participación juvenil.

En el marco de esta celebración, ya se han realizado eventos como tertulias literarias, tardes recreativas, tarde de yoga y espacios de construcción colectiva, generando escenarios de diálogo y esparcimiento que fortalecen el tejido social y la apropiación cultural de los jóvenes.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, expresó: “La juventud cartagenera es nuestra mayor fortaleza. Con iniciativas como esta, reafirmamos nuestro compromiso de ofrecerles espacios donde puedan crecer, expresarse y aportar todo su talento a la construcción de una ciudad más justa, diversa y culturalmente viva”.

Así mismo, Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC manifestó: “el legado cultural de la ciudad debe estar en las manos de nuestros niños y jóvenes. Con esta agenda que hemos preparado, buscamos que los jóvenes tengan acceso a experiencias culturales enriquecedoras, que fortalezcan su sentido de pertenencia y les motiven a ser protagonistas en la construcción de una Cartagena más creativa”.

El IPCC invita a toda la comunidad juvenil a participar de esta programación gratuita, que busca inspirar, conectar y empoderar a las nuevas generaciones.

Agenda

Jueves 14 de agosto

-Conversatorio de cultura, identidad y arte

Lugar: Centro Cultural Las Pilanderas

Hora: 8:30 a.m.

-Picnic literario

Lugar: Biblioteca Raúl Gómez Jattin- Centro Cultural Las Palmeras

Hora: 3:00 p.m.

-Tarde de cine y taller ambiental para la reposición del manglar

Lugar: Biblioteca Pública José Vicente Mogollón

Hora: 2:00 p.m.

-Conversatorio “Jóvenes de territorios étnicos: retos y oportunidades”

Lugar: Biblioteca Comunitaria de Tierra Baja

Hora: 3:00 p.m.

Viernes 15 de agosto

-Rally “piensa joven” y foro de juventudes “Incidencia social, cultural y política”

Lugar: Biblioteca Pública Bicentenario

Hora: 9:00 a.m.

-Foro “Los cambios generacionales desde la tecnología”

Lugar: Biblioteca Pública Pablo Neruda

Hora: 3:00 p.m.

Sábado 16 de agosto

Competencia de baile “Is dance”

Lugar: Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa

Hora: 9:00 a.m. y 8:00 p.m.

Miércoles 20 de agosto

-Cine Foro Hablemos de derechos

Lugar: Mega Biblioteca Juan José Nieto Gil

Hora: 10:00 a.m.

-Foro juvenil: Identidad, Territorio, Convivencia y Paz.

Lugar: Biblioteca Pública Balbino Carreazo

Hora: 10:00 a.m.

-Taller de liderazgo

Lugar: Centro Cultural y Comunitario Encarnación Tovar

Hora: 10:00 a.m.

-Proyección de película “La otra Educación”

Lugar: Biblioteca Jesús Aguilar Núñez- Centro Cultural Punta Canoa

Hora: 3:00 p.m

Viernes 22 de agosto

-Conversatorio sobre la historia social y cultural en la costa atlántica

Lugar: Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa

Hora: 8:00 a.m.

-Presentaciones culturales

Lugar: Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa

Hora: 8:30 a.m. a 10:00 p.m.

-Cine Foro – Uso de las nuevas tecnologías

Lugar: Biblioteca Distrital Jorge Artel

Hora: 3:00 p.m.

Sábado 23 de agosto

-Presentaciones culturales

Lugar: Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa

Hora: 8:30 a.m. a 10:00 p.m.

-Cabú Free Style: Competencia de rapeo

Lugar: Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa

Hora: 2:00 p.m.

Jueves 11 de septiembre

-Proyecto Acción 2.0- Foro Identidad, Territorio, Convivencia y Paz

Lugar: Biblioteca Distrital Jorge Artel

Hora: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Organizan: Institución educativa Manuela Vergara de Curi en alianza con la Biblioteca Distrital Jorge Artel, la Mega Biblioteca Juan José Nieto Gil y la Biblioteca Pública Balbino Carreazo. Apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Viernes 12 de septiembre

-Desfile artístico juvenil y lectura del manifiesto

Lugar: Biblioteca Distrital Jorge Artel

Hora: 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Organizan: Institución educativa Manuela Vergara de Curi en alianza con la Biblioteca Distrital Jorge Artel, la Mega Biblioteca Juan José Nieto Gil y la Biblioteca Pública Balbino Carreazo. Apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad