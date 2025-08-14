Arquidiócesis de Cartagena hace un llamado al respeto de los escenarios espirituales

La Arquidiócesis de Cartagena agradece a la feligresía, actores institucionales, medios de comunicación y todo el pueblo santo de Dios que acompañó la Eucaristía en memoria de Miguel Uribe Turbay.

Este fue un espacio de carácter exclusivamente espiritual, que buscó orar por su eterno descanso y por la paz de nuestro territorio, haciendo un llamado a la justicia y la reconciliación.

Reiteramos que la Iglesia es una casa de puertas abiertas, no un escenario para la confrontación política o de debate sobre acciones realizadas en el orden territorial que incluyan un discurso de división.

Invitamos a todas las personas de buena voluntad a construir desde la unión y la solidaridad, respetando los espacios litúrgicos como escenarios de carácter espiritual y que tienen como finalidad el encuentro personal con Cristo Resucitado.