Álvaro Godoy: 20 años liderando con visión y excelencia en el ámbito empresarial latinoamericano

Su trayectoria combina una sólida formación académica con una experiencia profesional que abarca desde multinacionales tecnológicas hasta el emprendimiento propio, siempre con un sello distintivo: liderazgo estratégico, rigor técnico y compromiso con la excelencia.

Una formación académica de alto nivel

Godoy, venezolano de nacimiento, ha construido una base sólida que sustenta cada uno de sus logros. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), amplió sus conocimientos con una Especialización en Economía Empresarial y un MBA por el IESA, la escuela de negocios más prestigiosa de Venezuela. Posteriormente, fortaleció su perfil internacional con una Maestría en Gerencia Empresarial y una Especialización en Docencia Superior en la Universidad del Caribe (Panamá). Esta formación, sumada a certificaciones clave como la de Preparador de Impuestos avalado por el IRS en EE. UU., le ha permitido desenvolverse con solvencia en entornos de alta exigencia.

Del corporativo global al emprendimiento

Su carrera inició en el sector tecnológico con Sun Microsystems de Venezuela, donde gestionó procesos contables y logísticos a nivel regional. Luego, en Telefónica Venezuela, asumió un rol clave en el control de gestión y la planificación de inversiones multimillonarias, liderando iniciativas tan complejas como la reconversión monetaria de 2007 y la implementación de sistemas SAP.

En 2012, se unió a C.A. Editora El Nacional como Jefe de Planificación Financiera, optimizando políticas y evaluando proyectos estratégicos. Su capacidad para dirigir equipos y manejar presupuestos lo llevó a posiciones de alta gerencia como Director de Finanzas en Grupo Soluciones Integrales 2000 y posteriormente como Director Ejecutivo (CEO) en Grupo Serseco, S.A.

En paralelo, Godoy ha desarrollado una carrera docente de largo aliento en instituciones de prestigio como el IESA, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad del Caribe, transmitiendo su experiencia a nuevas generaciones de profesionales.

Un referente en consultoría y dirección empresarial

En los últimos años, ha consolidado su perfil como consultor y empresario. Como fundador y director de Maga Business LLC en Florida, brinda servicios de contabilidad e impuestos a PYMES, aportando soluciones personalizadas que combinan precisión técnica con visión estratégica. Además, se desempeña como asesor financiero externo de las Academias de Fútbol de Panamá – Atlético de Madrid Panamá, un ejemplo de su versatilidad para aplicar su expertise en sectores diversos.

Habilidades gerenciales que marcan la diferencia

La carrera de Álvaro Godoy destaca por su capacidad de liderazgo adaptativo, gestión de equipos multidisciplinarios y dominio de herramientas tecnológicas de clase mundial como SAP y Oracle. Su visión integral le permite conectar la estrategia corporativa con la realidad operativa, siempre con un enfoque en la eficiencia, la rentabilidad y la innovación.

A lo largo de más de 20 años, Álvaro Godoy ha demostrado que la combinación de formación académica de alto nivel, experiencia en múltiples industrias y habilidades gerenciales sólidas es la clave para convertirse en un referente regional. Su historia es la de un profesional que no solo ha alcanzado la cima en diferentes ámbitos, sino que también ha sabido multiplicar su impacto formando a otros y liderando con ética, visión y resultados.