Alejandro Valverde ya está en Cartagena para el Reto Movistar 2025

Cartagena vive desde ya el mejor ambiente deportivo con la llegada del destacado ciclista español Alejandro Valverde, quien será el gran invitado especial del Reto Movistar Cartagena 2025, un evento que por segunda ocasión consecutiva se consolida como uno de los más esperados, esta vez, con la novedad de que también habrá espacio para los amantes del running en las modalidades de 5 y 10 kilómetros.

Valverde, campeón del mundo en 2018 y ganador de la Vuelta a España en 2009, fue recibido con entusiasmo en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez por el director del Instituto de Deporte y Recreación – IDER, Campo Elías Teherán, y representantes de la Corporación de Turismo de Cartagena de Indias (Corpoturismo), además de una muestra cultural de danza tradicional, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena-IPCC.

Valverde, emocionado por su llegada a Cartagena, expresó su entusiasmo por el recibimiento y por el evento en general que, como apuesta de Gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, en alianza con el sector privado, continúa consolidando a la ciudad como destino deportivo de talla internacional.

“Este recibimiento ha sido increíble. Estar aquí en Cartagena, con todos, y ser parte de este Reto Movistar me hace muchísima ilusión. Es mi primera vez en esta ciudad y, sinceramente, no me lo esperaba me ha sorprendido gratamente”, dijo Valverde.

El internacional también aprovechó para invitar a los aficionados del deporte a sumarse:

“Cartagena, por lo que he visto, y desde mañana (hoy) lo comprobaré, me ha parecido preciosa. Creo que es una oportunidad perfecta para que todos los que aman el ciclismo, el running o simplemente hacer deporte al aire libre, vengan a disfrutar de esta ciudad. Como evento deportivo, el reto es algo muy bonito”, añadió Valverde.

“Aunque ya no compito profesionalmente, sigo entrenando, haciendo otras pruebas y manteniéndome activo. Me han dicho que el recorrido del reto es espectacular: sin gran desnivel, pero exigente por su extensión. A partir de mañana ya comenzamos a disfrutar de todo lo que Cartagena tiene para ofrecer”, concluyó el internacional.

En esta edición, el reto no solo reunirá a ciclistas de diferentes niveles, sino que también incluirá una prueba de running de 5 y 10 K, y actividades para toda la familia, incluyendo el Retico Cartagena, una jornada pensada especialmente para los más pequeños. El evento se proyecta como uno de los de mayor impacto en la región, con más de 3.000 personas inscritas entre las modalidades de ciclismo y running, y una afluencia esperada de más de 6.000 personas, incluyendo acompañantes, equipos técnicos, medios de comunicación y turistas.

“Viviremos un fin de semana completamente deportivo, con la novedad de que este año el Reto Movistar incluye también la modalidad de running, además del ciclismo. Tendremos actividades para toda la familia, como el Retico para los más pequeños. Con cerca de 3.000 participantes y más de 6.000 personas esperadas en total, Cartagena se consolida como un epicentro del turismo deportivo”, afirmó Campo Elías Teherán, director del IDER.

El Reto Movistar contará, además, con la presencia de grandes figuras del deporte nacional e internacional. Aparte de Alejandro Valverde, estarán como invitados especiales la bicampeona olímpica Mariana Pajón, el experimentado ciclista Óscar Sevilla y el campeón paralímpico José Florián ‘Mochoman’, quienes se unirán a las distintas actividades programadas para este fin de semana.

En lo deportivo, el Reto Movistar ofrece dos distancias para ciclismo: Gran Fondo de aproximadamente 150 km, con retos como el premio de montaña en Turbaco, y Medio Fondo cercano a los 100 km, ambas saliendo desde el Centro Histórico, cruzando el viaducto sobre la ciénaga de la Virgen, ascendiendo por la Vía La Cordialidad hasta El Pozón y retornando por la industria hacia el punto de partida.

Por su parte, la nueva modalidad de running ofrece dos distancias —5 K y 10 K— que parten después del pelotón ciclista y recorren espacios emblemáticos como el Centro Histórico, la Base de la Armada y la Avenida Santander, con un carácter más recreativo, sin podios, pero con medalla de finisher para todos

El cronograma iniciará este viernes con una rueda

de prensa donde Valverde atenderá a los medios de comunicación junto con los organizadores y demás invitados.

El sábado, los participantes tendrán la oportunidad de realizar una rodada de reconocimiento del recorrido de ciclismo, y por la tarde, desde la Plaza de la Aduana, se vivirá una jornada especial con el Retico Cartagena, un conversatorio y la entrega oficial de kits para los participantes.

Finalmente, el domingo será el día de competición, en el que se pondrán a prueba las habilidades de los corredores tanto en bicicleta como en la modalidad de running.

El Reto Movistar Cartagena no solo es una cita con el deporte, sino también una experiencia que une turismo, cultura y ciudad, posicionando a Cartagena como un destino ideal para eventos de alto nivel y participación masiva.