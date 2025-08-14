Alcaldía de Cartagena lamentó feminicidio de Luz Karina Crespo y anunció apoyo a sus familiares

Cartagena

La muerte de Luz Karina Crespo en manos, presuntamente, de su pareja, ha generado indignación en la ciudad y a estas voces de protesta se suma la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina de Asuntos para la Mujer de la Secretaría de Desarrollo Social.

Una vez se conoció el fallecimiento de Luz Karina, desde el Distrito se ha hecho acompañamiento constante a los familiares de la víctima, brindándoles todo el apoyo en temas jurídicos y, sobre todo, psicológicos para enfrentar la dura pérdida.

”Estamos demasiado conmovidos con la muerte de Luz Karina Crespo, quien lamentablemente se convierte en el primer caso de feminicidio en lo que va del 2025, en Cartagena. Desde el mecanismo articulador, de la mano de entidades como la Defensoría del Pueblo, el ICBF y la Fiscalía General de la Nación, estamos verificando los derechos y encargándonos del restablecimiento de los mismos”, expresó Johanna Ordosgoitia, asesora de despacho para Asuntos de la Mujer y Equidad de Género.

El Distrito recordó a la ciudadanía y, en especial a las mujeres, que estas son las líneas de atención frente a los casos de Violencia contra la mujer:

•⁠ ⁠Línea de orientación a Mujeres Víctimas de violencia: 155

•⁠ ⁠Línea púrpura: 3263495298 - 3182002731

•⁠ ⁠Línea ICBF: 141, 3202391685, 3208655450

•⁠ ⁠Patrulla de Infancia y adolescencia: 3216445901