Aguas de Cartagena detecta conexión irregular en edificio ubicado en Marbella

Como parte de las acciones de seguimiento para identificar y controlar pérdidas de agua potable, inspectores de Aguas de Cartagena realizaron una intervención en el sector de Marbella.

Durante la inspección técnica, los inspectores detectaron que una edificación presentaba una doble conexión de entrada, la cual permitía el ingreso de agua sin pasar por el sistema de medición autorizado. Esta conexión irregular estaba siendo utilizada para el riego de zonas verdes y el abastecimiento de una pesebrera, ocasionando una pérdida significativa de agua potable.

Aguas de Cartagena recuerda que el fraude conlleva graves consecuencias administrativas y penales, tales como la suspensión del servicio, la terminación del contrato, la valoración y el cobro de los consumos dejados de facturar, entre otros.

Desde el punto de vista penal, el delito de defraudación de fluidos puede acarrear penas de prisión de hasta 6 años, así como multas del orden de $250 millones.

Aguas de Cartagena reitera su compromiso con la protección del recurso hídrico e invita a la ciudadanía a hacer un uso legal, responsable y consciente del servicio de agua potable. Asimismo, la empresa continuará fortaleciendo sus acciones de monitoreo y control, con el fin de prevenir y sancionar cualquier acto fraudulento que afecte el sistema.

Para reportar o denunciar conexiones irregulares, los usuarios pueden comunicarse a las líneas oficiales de atención: 116 desde teléfonos fijos, o (605) 6943337 desde celulares.