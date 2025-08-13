Vuelve el Festival de Cometas a Villa de Leyva: Conozca aquí fechas y actividades que tendrá

Del sábado 16 al 18 de agosto de 2025, los cielos de Villa de Leyva (Boyacá) se llenarán de color durante la celebración del Festival del Viento y las Cometas.

La versión de este año tendrá la participación de México como país invitado, que aportará una delegación compuesta por dos clubes expertos en esta tradición aérea, trayendo exhibiciones, show de cometas y una exposición cultural mexicana.

Aunque este festival gira en torno a las cometas, el fin de semana largo ofrece mucho más a los visitantes. Por medio de la música, bailes tradicionales, puestos de comida que ofrecen delicias gastronómicas locales, los asistentes podrán vivir una experiencia única.

Es importante destacar que este programa diseñado para toda la familia garantiza que los niños disfruten del concurso y participen en el vuelo de las cometas si lo desean.

El programa oficial del festival incluye una serie de concursos basados en diferentes categorías. Se centran en el ingenio, la creatividad y las habilidades.

Los premios principales se otorgan a los mejores concursantes en cometas artesanales, cometas gigantes y trenes acrobáticos, pero también hay un concurso de vuelo sincronizado y de vuelo nocturno con luces.

Le puede interesar: La Pintada alza vuelo con su primer Festival Internacional de Globos

¿Dónde se realizará el festival?

La ciudad de Boyacá tiene la plaza mayor más grande de Colombia, lo que la convierte en un importante lugar de reunión desde hace varios años.

La ubicación de Villa de Leyva permite que el lugar sea el epicentro principal de una serie de reuniones, especialmente, en la segunda quincena de agosto, ya que se vuelve ventoso, la convierte en el lugar perfecto para celebrar el Festival de las Cometas.

Actividades que tendrá el festival:

08:30 – Apertura de inscripciones.

• 09:30 – Cometa artesanal (infantil).

• 10:00 – Cometa artesanal (adultos).

• 10:30 – Cometa miniatura (infantil).

• 11:00 – Cometa miniatura (adultos).

• 11:30 – Cometa pandero

• 12:00 – Vuelo publicitario.

• 13:00 – Cometa comercial (infantil).

• 13:30 – Cometa comercial (adultos).

• 14:00 – Apertura oficial del festival.

• 14:30 – Vuelo inaugural por la delegación de México (Club Volarte Papalote, Puebla).

También habrá exposiciones permanentes como cometas tradicionales mexicanas (“Vientos de Color y Unión”) y un Tianguis Mexicano en la Casa del Primer Congreso

Domingo 17 y lunes 18 de agosto: Para ambos días se espera que incluyan más concursos, vuelos libres y actividades familiares semejantes al sábado.

Recomendaciones que puede tener en cuenta:

• El festival no se recomienda para mujeres embarazadas, adultos mayores con movilidad reducida ni niños en brazos, debido a aglomeraciones que se presentarán.

• Es importante que prevea rutas de ingreso, haga uso de parqueaderos públicos, y evite ingresar vehículos al centro histórico.

• Tenga en cuenta que el aforo es limitado, pues una vez la plaza esté llena, no permitirán más ingreso.