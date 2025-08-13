Semana de la juventud en Pasto: Estas son las actividades

Pasto - Nariño

En Pasto se desarrolla desde este lunes 11 y hasta el domingo 17 de agosto la Semana de la Juventud, una programación cultural, artística y deportiva que reúne a un número importante de jóvenes de distintos sectores, con una agenda que busca promover la participación, el talento y el intercambio de ideas en escenarios comunitarios y académicos.

La apertura inició con la Minga de Muralismo “Recorriendo Caminos Ancestrales”, una propuesta artística que recorre los corregimientos de Catambuco, Gualmatán y Obonuco, donde jóvenes muralistas intervienen espacios públicos para resaltar la identidad cultural.

Este martes 12 se llevó a cabo un conversatorio inspirando cambios, que tuvo lugar de 9:00 a. m. a 12:00 m. en el auditorio Cede centro de la Universidad de Nariño.

Desde este miércoles 13 se instalará la Asamblea Municipal de Juventudes bajo el lema Las Juventudes deciden, desarrollada de 8:30 a. m. a 4:00 p. m. en el Banco de la República, también comienza la Feria Pasto Compra Joven, que se extenderá hasta el viernes 15 en el Parque Rumipamba, con participación de emprendedores locales de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

El jueves 14 continuará la minga de muralismo, mientras que el viernes 15, además del cierre de la feria, se llevará a cabo un encuentro de medios alternativos, comunitarios y digitales en el Auditorio Paraninfo, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

El sábado 16 la agenda incluye la continuidad de la minga de muralismo, el inicio del Guambras Fest en el Parque Bolívar, la Jackatón Ciber Paz organizada con el Ministerio TIC para fortalecer las habilidades tecnológicas de los jóvenes, y actividades deportivas como “Muévete Más” y “Pasto Extremo” en distintos escenarios, de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. La jornada cerrará con el Galeras Electro, de 4:00 p. m. a 10:00 p. m.

El domingo 17 se realizará el evento “Recorriendo Caminos Ancestrales”, la clausura del Guambras Fest, y más actividades de ‘Muévete Más’ y ‘Pasto Extremo’ desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., y el cierre oficial con el Galeras Freestyle de 2:00 p. m. a 8:00 p. m.

“Queremos hacerles una invitación muy especial para que hagan parte de la Semana de la Juventud. Esta semana se celebra también gracias a una normativa nacional del Estatuto de Ciudadanía Juvenil que nos invita a gestionarla para que todo el municipio hable de los procesos que estamos desarrollando”, expresó la directora administrativa de Juventud, Valentina Zarama Moreno.