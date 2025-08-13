Reportan caída de WhatsApp Web: hay problemas para iniciar sesión y enviar mensajes
Las fallas se presentaron principalmente en el servicio web. Se han presentado más de 500 reportes negativos
En las últimas horas, muchos usuarios reportaron una nueva caída en WhatsApp, especialmente en la versión web. Estas se deben principalmente a fallas al momento de iniciar sesión o también cuando se intenta enviar algún mensaje. Entretanto, también se presentan problemas, en menor medida, al usar la aplicación.
De acuerdo a los registros del portal Downdetector, los usuarios empezaron a manifestar los inconvenientes desde las 2:00 de la tarde (hora de Colombia). Estos alcanzaron su pico máximo una hora después con más de 500 reportes referentes a problemas en el uso del servicio de mensajería.
Si bien estos reportes fueron disminuyendo con el paso del tiempo, aun hay quienes presentan inconvenientes al momento de acceder a las diferentes funciones. Por ejemplo, algunos usuarios en México reportaron intermitencias en la aplicación móvil.
¿Dónde se reportaron las fallas en WhatsApp Web en Colombia?
De acuerdo al mapa presentado por DownDetector, los mayores reportes de caídas en el servicio de WhatsApp en Colombia se registraron en Bogotá. Otras ciudades en las que se presentaron fallas son Medellín, Manizales, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta y Neiva. Asimismo, llegaron registros en menor medida procedentes de Cartagena, Montería, Armenia y Pasto.
Estos inconvenientes se producen luego de que Rusia anunció un intento de bloquear WhatsApp como una medida que, según indica, busca combatir la criminalidad. Esto implica una restricción para hacer llamadas. Al respecto, la compañía emitió un comunicado en el que manifestó lo siguiente:
“WhatsApp es privado, está cifrado de extremo a extremo y desafía los intentos del gobierno de violar el derecho de las personas a una comunicación segura. Por eso, Rusia intenta bloquearlo para más de 100 millones de rusos. Seguiremos haciendo todo lo posible para que la comunicación cifrada de extremo a extremo esté disponible para todos, incluso en Rusia“, manifestó.
¿Qué hacer si se presentan fallas en WhatsApp?
En caso de que se presenten fallas en WhatsApp, se pueden adoptar las siguientes medidas con tal de que el servicio vuelva a funcionar con normalidad:
- Verificar su conexión a Internet: El usuario debe asegurarse de tener una buena conexión a Internet, ya sea por Wi-Fi o usando datos móviles.
- Actualizar WhatsApp: Es importante asegurarse que el celular tenga la más reciente actualización de WhatsApp. De lo contrario, se puede descargar desde la tienda de aplicaciones.
- Reiniciar el dispositivo y la aplicación: Un reinicio del dispositivo puede garantizar que la aplicación de WhatsApp funcione con normalidad.
- Liberar espacio de almacenamiento: Eliminar archivos, aplicaciones, fotos y videos antiguos o que ya no se estén usando puede ser fundamental para que WhatsApp funcione con normalidad.
- Borrar la memoria caché: El usuario puede borrar lo que está almacenado en la memoria caché de WhatsApp desde la configuración del celular y seleccionando la aplicación.
- Verificar problemas con el servidor: Plataformas como Downdetector permiten identificar si existen problemas con el servidor de WhatsApp.
- Contactar al soporte de WhatsApp: En caso de que ninguna de las opciones anteriores funcione, el usuario puede contactar al soporte técnico de WhatsApp para solucionar la falla que presenta.