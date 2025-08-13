Reportan caída de WhatsApp Web: hay problemas para iniciar sesión y enviar mensajes

En las últimas horas, muchos usuarios reportaron una nueva caída en WhatsApp, especialmente en la versión web. Estas se deben principalmente a fallas al momento de iniciar sesión o también cuando se intenta enviar algún mensaje. Entretanto, también se presentan problemas, en menor medida, al usar la aplicación.

De acuerdo a los registros del portal Downdetector, los usuarios empezaron a manifestar los inconvenientes desde las 2:00 de la tarde (hora de Colombia). Estos alcanzaron su pico máximo una hora después con más de 500 reportes referentes a problemas en el uso del servicio de mensajería.

Si bien estos reportes fueron disminuyendo con el paso del tiempo, aun hay quienes presentan inconvenientes al momento de acceder a las diferentes funciones. Por ejemplo, algunos usuarios en México reportaron intermitencias en la aplicación móvil.

¿Dónde se reportaron las fallas en WhatsApp Web en Colombia?

De acuerdo al mapa presentado por DownDetector, los mayores reportes de caídas en el servicio de WhatsApp en Colombia se registraron en Bogotá. Otras ciudades en las que se presentaron fallas son Medellín, Manizales, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta y Neiva. Asimismo, llegaron registros en menor medida procedentes de Cartagena, Montería, Armenia y Pasto.

Estos inconvenientes se producen luego de que Rusia anunció un intento de bloquear WhatsApp como una medida que, según indica, busca combatir la criminalidad. Esto implica una restricción para hacer llamadas. Al respecto, la compañía emitió un comunicado en el que manifestó lo siguiente:

“WhatsApp es privado, está cifrado de extremo a extremo y desafía los intentos del gobierno de violar el derecho de las personas a una comunicación segura. Por eso, Rusia intenta bloquearlo para más de 100 millones de rusos. Seguiremos haciendo todo lo posible para que la comunicación cifrada de extremo a extremo esté disponible para todos, incluso en Rusia“, manifestó.

¿Qué hacer si se presentan fallas en WhatsApp?

En caso de que se presenten fallas en WhatsApp, se pueden adoptar las siguientes medidas con tal de que el servicio vuelva a funcionar con normalidad: