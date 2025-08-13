Montería

Le quitaron la vida a dos cordobeses en zona rural de Bolívar

Los cadáveres de los cordobeses fueron hallados amarrados y con disparos.

Wilson Alvarado

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades en el asesinato de dos cordobeses en zona rural del municipio de San Pablo, sur del departamento de Bolívar.

Las víctimas fueron identificadas como Juan David Ceballos, procedente de la vereda Patio Bonito del municipio de Moñitos; y Ever Julio Lagares, quien era habitante del barrio Brisas del Mar en el mencionado municipio.

Los cuerpos fueron hallados amarrados, con golpes y con múltiples impactos de bala, es decir, fueron torturados antes de arrebatarles la vida.

Los moradores de la zona fueron los encargados de alertar a funcionarios de la Policía Nacional, quienes se encargaron de trasladar a los hoy occisos a Medicina Legal para la necropsia de ley.

Los investigadores a cargo de caso indagan el entorno social de las víctimas para tener una línea en la investigación del doble asesinato que fue perpetrado en zona donde delinquen grupos al margen de la ley.

