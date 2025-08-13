La evolución y transformación de On Vacation: 23 años conquistando corazones y destinos

Colombia

Hace 23 años, en una excursión escolar rumbo a San Andrés, nació una idea que cambiaría para siempre la forma en que los colombianos soñaban con viajar. Así comenzó la historia de On Vacation, una cadena hotelera 100% colombiana que hoy es sinónimo de vacaciones inolvidables, crecimiento con propósito y transformación real en las regiones más mágicas del país.

Lo que comenzó con un sueño, hoy es un motor económico y social que genera miles de empleos y oportunidades en destinos como San Andrés, Amazonas, La Guajira, Girardot, Santa Marta y Cartagena. Además de ofrecer planes para Europa, el caribe en Latinoamérica y Turquía

Pero si algo ha enamorado a los más de 3 millones de colombianos que han viajado con On Vacation es su capacidad de evolucionar, transformar y mejorar cada año, respondiendo a lo que los viajeros desean, lo que el país necesita y lo que el mundo exige.

Una evolución que se siente en cada hotel

Cada uno de sus hoteles es testimonio vivo de esa transformación, no solo en infraestructura, sino en experiencia, sostenibilidad y conexión con la cultura local:

Hotel Wayira – La GuajiraEste colorido hotel frente al mar Caribe ha conquistado a las familias por sus habitaciones temáticas con mini rodaderos y su apuesta por honrar la cultura Wayuu. Su nueva suite instagrameable, con jacuzzi, sauna privado y una cama de 2x2, es hoy una joya de diseño y tradición que mezcla historia con glamour.

Hotel Amazon – AmazonasCon más de 200 habitaciones, se ha convertido en el complejo hotelero más importante del Amazonas colombiano. Ocho años consecutivos reconocido como el Hotel Verde de Colombia, es un refugio ecológico con habitaciones cómodas, gastronomía ancestral y vistas al río más majestuoso del mundo.

Hotel Cove – San AndrésSu nueva piscina, una de las más grandes y visualmente impactantes de la isla, conecta con la bahía del Cove en un diseño que respira caribe y tranquilidad. Es el lugar ideal para quienes buscan relajarse con el alma isleña.

Hotel Tone – San AndrésEn proceso de transformación para la temporada alta 2025, este hotel frente al mar de los siete colores promete ser el próximo gran protagonista de la isla. Con nueva fachada, habitaciones renovadas y ubicación privilegiada cerca de la zona comercial, será una joya para el viajero moderno.

Hotel Mendihuaca – Santa MartaA pocos pasos del Parque Tayrona, con 190 habitaciones y piscinas conectadas a la costa, este hotel ofrece acceso a las playas más emblemáticas y a la biodiversidad mágica de la Sierra Nevada. Un lugar donde la naturaleza y el descanso se abrazan.

Hotel Caribbean – San AndrésModerno y fresco, con 68 habitaciones, una recepción de diseño y un rooftop frente al mar de los siete colores. Su restaurante La Marea ha ganado corazones con su propuesta gastronómica: pizza artesanal, paella, cazuela de mariscos y la brisa del Caribe como condimento.

Una transformación con propósito

La evolución de On Vacation no ha sido solo estética o estructural, también ha sido una transformación de alma. Hoy es una empresa BIC, lo que significa que no solo busca rentabilidad económica, sino que trabaja con propósito social y compromiso ambiental. Su certificación de excelencia en responsabilidad social no es solo un sello, es un reflejo de su esencia.

Cada destino en el que aterriza On Vacation se llena de vida, empleo, turismo responsable, cultura local y oportunidades. Por eso, los colombianos la sienten como suya, como esa marca que creció con ellos, que los entendió y les abrió la puerta a viajar sin miedo, sin complicaciones… soñando despiertos.

On Vacation no solo pone al mundo de vacaciones… también le pone corazón, propósito y futuro.Y eso, después de 23 años, es lo que realmente la hace inolvidable.