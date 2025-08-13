Juez ordenó cárcel a presunto autor de doble homicidio en Cartagena: el caso ocurrió en Urb. Anita

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Freynel Gabriel Cedeño Tineo, por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos hombres en Cartagena (Bolívar).

La investigación permitió establecer que el pasado 31 de julio en una vía pública del barrio Providencia, el procesado de 22 años, sin mediar palabra, les habría disparado en reiteradas ocasiones a dos personas que se encontraban en sus motocicletas conversando.

Las víctimas fallecieron en el lugar de los hechos. Posterior al ataque, el señalado agresor huyó en una moto que lo esperaba. Su captura fue materializada momentos después por uniformados Policía Nacional en el barrio Rincón Guapo.

Un fiscal de la Unidad de Vida le imputó en las audiencias concentradas los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados.