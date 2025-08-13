Corte Suprema revisará apelación de ministro Montealegre contra el magistrado Álvaro Hernán Prada

JUSTICIA

El ministro de Justicia Eduardo Montealegre juega sus últimas cartas en un proceso judicial que empredió hace 4 años en contra del actual magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada.

Pese a que la Sala Especial de Primera Instancia había precluído una investigación contra Prada por el presunto delito de instigación a delinquir, en las últimas horas se concedió una apelación a Montealegre que busca revivir el proceso ante la Sala de Casación Penal.

En un fallo del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, no se concede la impuganción de la providencia, no obstante, si se envía a la Sala Penal para la eventual revisión de la apelación.

"En conclusión, la recurrente no logró desvirtuar las consideraciones expuestas en el auto recurrido, pues limitó sus argumentos para pretender insistir en el momento consumativo del delito de instigación a delinquir bajo la teoría de la posición de garante por injerencia, en su lugar, se concederá el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria en el efecto suspensivo, en términos del artículo 177 numeral 4° de la Codificación Procesal Penal“, indicó la Sala.

¿Por qué Montealegre denunció a Prada?

El proceso se remonta a una querella que había interpuesto el exfiscal Eduardo Montealegre en 2021, luego de que Prada compartiera una nota periodística (agosto del 2020), que según Montealegra instigaba a delinquir.

En la nota se leía que los congresistas del Centro Democrático impulsarían denuncias contra el exfiscal por anunciar que denunciaría al expresidente, Álvaro Uribe Vélez, por las masacres del Aro y la Granja.

Para Montealegre, que Prada hubiera reposteado esta nota, instigaba a delinquir y a atentar en su contra.