Cierres de vías hoy miiércoles 13 de Agosto en Pasto: Estas son las medidas por la Vuelta a Nariño

Pasto - Nariño

La Alcaldía de Pasto anunció que este miércoles 13 de agosto de 2025 se aplicará un plan de cierre vial desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del medio día, con motivo de actividades programadas en el centro de la ciudad en desarrollo de la vuelta ciclística a Nariño 2025.

El recorrido se desarrollará principalmente en el centro y norte de la ciudad, y contempla cierres en intersecciones y tramos comprendidos desde la Plaza de Nariño, avanzando por la calle 19 hasta la carrera 23, cruzando por la calle 20 hasta la carrera 42, retornando por la misma calle 20 para tomar la carrera 32 y cruzar nuevamente por la calle 19 hasta llegar otra vez a la Plaza de Nariño.

Se espera que durante el cierre, las vías sobre la calle 21 y 15 puedan descongestionar el tráfico habitual del centro y norte de la ciudad.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a programar desplazamientos con anticipación y atender la señalización instalada en la zona para facilitar la movilidad.