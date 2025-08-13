Abrieron Convocatoria de Estímulos para las Artes y la Cultura en Cartagena: así puede inscribirse

Cartagena

A través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC) , la Alcaldía Mayor de Cartagena abrió oficialmente la Convocatoria de Estímulos 2025 “Cartagena, Ciudad de Derechos”, un llamado a artistas, gestores culturales, creadores, investigadores y organizaciones del Distrito para presentar sus proyectos artísticos y culturales.

Esta convocatoria, que estará abierta desde el miércoles 13 de agosto hasta el martes 26 de agosto de 2025 a las 4:00 p.m., ofrece un total de 40 estímulos con una inversión de $499.600.000, distribuidos en cuatro líneas de participación: Concertación, Creación Artística, Investigación-Creación, Formación y una categoría con Enfoque Diferencial.

“Invitamos a todos los creadores cartageneros a participar en esta convocatoria que refuerza el compromiso de la Alcaldía de Cartagena con la cultura como eje transformador de la sociedad”, afirmó Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

En la línea de Concertación se apoyarán festivales, fiestas tradicionales y espacios culturales como museos y bibliotecas comunitarias. La línea de Creación Artística está dirigida a proyectos en artes plásticas, música, literatura, danza, artes dramáticas y circo. Para aquellos que integren procesos creativos con investigación, está disponible la línea de Investigación-Creación, mientras que la línea de Formación busca fortalecer procesos pedagógicos en prácticas artísticas y saberes tradicionales.

La categoría con Enfoque Diferencial está especialmente diseñada para proyectos de poblaciones como la comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas (afrocolombianas, indígenas, palenqueras, raizales y Rrom), con el objetivo de promover la inclusión y diversidad cultural en el Distrito.

“Cada proyecto seleccionado será un paso hacia una Cartagena donde el arte y la creatividad se convierten en herramienta de desarrollo y construcción de ciudadanía”, afirmó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

El IPCC realizará jornadas de socialización para resolver dudas y guiar a los interesados en el proceso de inscripción: una presencial y otra virtual a través de la plataforma Meet.

Las bases completas de la convocatoria y el formulario de inscripción están disponibles en el sitio web oficial del IPCC: https://convocatorias.ipcc.gov.co/impulso2025

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Desarrollo “Cartagena Ciudad de Derechos”, que busca fortalecer el ecosistema cultural local a través del apoyo a procesos creativos que contribuyan al desarrollo artístico y patrimonial de la ciudad.