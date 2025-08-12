Qué significa vestirse de blanco en un funeral, según psicología

Dentro de la teoría del color, se ha impuesto y estudiado que el color blanco, como uno de los colores con mayor luz. Esto se debe a que es un color acromático, que permite reflejar la luz por completo, ante esto se ha caracterizado y conectado con la pureza y equilibrio.

Cabe resaltar, que es uno de los colores más utilizados a la hora de vestir, puesto que, su neutralidad le permite a las personas combinarlo con cualquier otro color. Desde la perspectiva de la psicología, el blanco simboliza limpieza e inocencia, por lo que ha de estar presente en diferentes actos relevantes, como lo son las bodas y los funerales.

¿Qué significa vestirse de blanco en un funeral?

Por años las personas que asisten a un funeral suelen vestir de color negro, esto se debe a que, de generación a generación, se ha inculcado esta tradición, ya que, se conecta, con la ausencia de luz.

No obstante, no siempre es así, algunas personas, especialmente aquellas que son muy cercanas al ser querido que falleció, toman la decisión de vestirse de blanco durante el funeral. De acuerdo con el libro ‘Psicología del color’ de la psicóloga Eva Heller, en que estudia como los colores evocan las emociones, resalta que, el vestirse de blanco significa pureza y perfección.

Por otro lado, desde la visión de las funerarias el vestirse de blanco tiene diversos significados, uno de estos se debe a que, algunas culturas orientales como en China, India y Japón, este color se asocia con la paz y la transición a una mejor vida, y para otros ha de significar respeto.

¿Qué colores se pueden utilizar en un funeral?

Si bien el negro y el blanco son los más comunes a la hora de vestir en un funeral, las adopciones a las tendencias en la moda también bien suelen influir fuertemente, aunque se trate de un momento triste, en lugares como París o Nueva York que son centros moda, el color para vestir en un funeral puede cambiar.

En la actualidad, se ha comenzado a forzar los colores gris y azul marino, ya que han sido aceptados desde hace varios años en las culturas occidentales como sinónimo de tristeza, además han de ofrecer una alternativa más suave manteniendo el tono respetuoso.

Cabe resaltar que, que si bien importa el color que una persona vista en el funeral, lo importante es tener una vestimenta apropiada, por lo que se le ha de recomendar evitar colores y accesorios de colores llamativos o brillantes, además de que las prendas sean formales y descritas.