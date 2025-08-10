Más de 1.000 personas fueron evacuadas en el norte de España a causa de incendios forestales
Según las autoridades españolas, los incendios produjeron por altas temperaturas y fuertes vientos.
En el norte de España, más de 1.000 personas fueron evacuadas por incendios forestales impulsados por altas temperaturas y fuertes vientos, indicaron autoridades locales.
Unas 400 personas fueron desplazadas del pueblo de Carucedo, y otras 700 de varios pueblos del norte de España específicamente en el sitio de las Médulas, una antigua mina de oro de los tiempos romanos, indicaron oficiales locales.
Sin embargo, el jefe del gobierno regional de Castilla y León, Alfonso Manueco, dijo que expertos sospechan que al parecer “estos incendios fueron con intención”.
“Según apuntan los expertos, varios de ellos podrían ser provocados. Vamos a ser implacables con los autores de estos atentados contra la vida y la seguridad de las personas y de nuestro patrimonio”, añadió en X.
Por esta situación, las autoridades españolas ya desplegaron 60 soldados y 20 vehículos en el área para realizar una operación que incluye aviones y excavadoras.