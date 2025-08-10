Más de 1.000 personas fueron evacuadas en el norte de España a causa de incendios forestales

Les Pennes-Mirabeau (France), 08/07/2025.- A wildfire rapidly expands due to strong winds near the city of Marseille, France, 08 July 2025. Local authorities announced flight suspensions at the airport of Marseille Marignane and started evacuating houses near Les Pennes-Mirabeau. Over 160 firefighters, helicopters and emergency vehicles are fighting the flames fanned by winds up to 70 km/h. (incendio forestal, Francia, Marsella) EFE/EPA/PHILIPPE MAGONI / PHILIPPE MAGONI ( EFE )

En el norte de España, más de 1.000 personas fueron evacuadas por incendios forestales impulsados por altas temperaturas y fuertes vientos, indicaron autoridades locales.

Unas 400 personas fueron desplazadas del pueblo de Carucedo, y otras 700 de varios pueblos del norte de España específicamente en el sitio de las Médulas, una antigua mina de oro de los tiempos romanos, indicaron oficiales locales.

Sin embargo, el jefe del gobierno regional de Castilla y León, Alfonso Manueco, dijo que expertos sospechan que al parecer “estos incendios fueron con intención”.

“Según apuntan los expertos, varios de ellos podrían ser provocados. Vamos a ser implacables con los autores de estos atentados contra la vida y la seguridad de las personas y de nuestro patrimonio”, añadió en X.

Por esta situación, las autoridades españolas ya desplegaron 60 soldados y 20 vehículos en el área para realizar una operación que incluye aviones y excavadoras.