Nuevo Proyecto de Ley para protección de datos. ¿De qué trata?

La próxima semana, el Gobierno Nacional presentará ante el Congreso de la República este proyecto de ley. Esta iniciativa legislativa busca reforzar el tratamiento de datos personales en menores, por lo que se prohibirá la elaboración de perfiles en menores de 18 años, que puedan perjudicar su desarrollo físico o mental, o que se adelanten con fines comerciales. Sin embargo, se permite el tratamiento de datos de mayores de 14 años con autorización previa, y que no afecten los casos anteriormente expuestos.

¿Cuáles son los datos personales de una persona?

Desde la Superintendencia de Industria y Comercio, se establece que los datos personales hacen referencia a toda aquella información que esté asociada a una persona y que permite su identificación. Por ejemplo, su documento de identidad, el lugar de nacimiento, estado civil, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral, o profesional. Existe también información más sensible como su estado de salud, sus características físicas, ideología política, vida sexual, entre otros aspectos.

Este proyecto de ley tiene como principal objetivo actualizar la ley 1581 de 2012, conocida como ‘La ley de protección de datos’ que fija la normativa para entidades tanto públicas como privadas en esta materia.

¿Qué es el tratamiento de datos personales?

El tratamiento de datos personales según la Superintendencia de Industria y Comercio, hace referencia a cualquier actividad o conjunto de actividades relacionadas con los datos personales. Entiéndase actividades como recolección, almacenamiento, uso, circulación o suspensión.

La actual norma permite que las personas conozcan, actualicen y rectifiquen la información que se encuentra en bases de datos, y en cuanto a las entidades esta norma emite las directrices de cómo se deben recolectar, usar, almacenar y proteger los datos personales.

Juan Carlos Upegui, delegado para la protección de datos destacó que: “Para la realización de esta nueva normativa se articulan entidades como la Procuraduría, la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el fin de fortalecer la labor de las autoridades que supervisan estos actos".

Se están utilizando estándares internacionales en la aplicación de esta norma, por lo que con esto Colombia estará alineada con los estándares de la Unión Europea, el país pasaría a ser considerado un socio seguro y reconocido, facilitando el comercio, la inversión y la cooperación tecnológica con esta región.

Upegui, además destacó que: “ Este proyecto facilita las relaciones comerciales con los grandes jugadores de comercio internacional de la comunidad europea, pero también de la digamos de las otras naciones de África y de las Américas”.

A su vez, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Yesenia Olaya expresó que: “ Colombia debe abrir sus fronteras de conocimiento, seguir trabajando y articular el ecosistema tecnológico para poder transferir estas nuevas tecnologías que se requieren y el desarrollar estos proyectos”.

Frente a la elaboración de esta norma también se ha tenido en cuenta la perspectiva de las empresas, frente a la utilización de los datos personales y su relación con el marketing publicitario y el desarrollo nuevas tecnologías con el fin de llegar a consensos.