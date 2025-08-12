Más de 700 atenciones en jornada “Unidos por la legalidad” en barrio Arroz Barato de Cartagena

Cartagena

Afinia, Surtigas, Aguas de Cartagena y Veolia unieron esfuerzos en el barrio Arroz Barato para desarrollar una jornada integral en el marco de la campaña “Unidos por la legalidad”, con el objetivo de combatir el fraude, promover la normalización de los servicios públicos y sensibilizar a la comunidad sobre el uso responsable y legal de la energía, el gas, el agua y el aseo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la jornada se ofrecieron soluciones comerciales, técnicas y sociales que permitieron atender más de 700 requerimientos entre legalizaciones, convenios de pago, revisiones técnicas, PQR y actividades pedagógicas. Además, se realizaron intervenciones ambientales con la recolección de 13 toneladas de residuos, el corte de 2.945 m² de césped, y jornadas de limpieza y sensibilización comunitaria.

Cómo empresas de servicios públicos comprometidas con el bienestar y seguridad de los cartageneros, reafirmamos el esfuerzo para la legalidad

en los servicios y así aportar a la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las comunidades.

La jornada en cifras.

• Afinia, corrigió 12 irregularidades técnicas y recaudó $3.365.170.

• Aguas de Cartagena gestionó 537 requerimientos, incluyendo 151 legalizaciones, 121 cambios de medidores y 29 convenios de pago.

• Veolia recolectó 13 toneladas de residuos mixtos, intervino casi 3.000 m² en limpieza y gestionó 110 PQR.

• Surtigas, brindó a todos los participantes orientación sobre la legalización de servicios y cultura de pago.

Compromiso con la legalidad

Las empresas participantes reafirman su compromiso de promover acciones de seguridad, judicialización de delitos y sensibilización en la comunidad sobre la importancia de la legalidad en el acceso a los servicios.