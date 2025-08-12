Internacional

Marco Rubio califica a Petro de “errático” y advierte sobre elecciones en Colombia 2026

El secretario de Estado de EE.UU. aseguró que grupos narcotraficantes que operan en Venezuela “proyectan poder” en Colombia y desestabilizan el poder, así lo advirtió durante una intervención en el podcast “Sid & Friends”.

Marco Rubio y Gustavo Petro. Foto: Getty Images

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, calificó al presidente Gustavo Petro de “errático” en su toma de decisiones y asegura que grupos narcotraficantes que operan en Venezuela “proyectan poder” en Colombia y desestabilizan el país.

“Solo pensar que pueden regresar a la violencia política y por narcotráfico es muy grave. Esperamos que las instituciones en Colombia, las Fuerzas Militares, las Cortes y el Congreso no sigan ese juego. Tendrán elecciones el próximo año y esperamos que retomen el camino”, señaló el secretario de Estado.

Las declaraciones del líder de la diplomacia de EE.UU. se realizaron durante el podcast “Sin & Friends”, donde también afirmó que a los colombianos se les ha olvidado que a principios de los 90 “Colombia básicamente era un estado fallido, al borde del colapso”.

Noticia en desarrollo...

