Juegos Mundiales de Chengdú 2025: Colombia consiguió su primera medalla de oro

Por primera vez el patinaje tuvo participación en los Juegos Mundiales de Chengdú, China, donde Colombia demostró su gran protagonismo nacional en esta disciplina al conseguir una medalla de oro y dos de plata para el país, además de una de bronce en squash.

María Fernanda Timms quedó en el primer lugar de podio al conquistar la prueba de vuelta al circuito en patinaje, superando a la belga Fran Vanhoutte y a la alemana Anna Schimek. Su velocidad, consistencia y determinación destacaron durante las rondas preliminares, demostrando un alto nivel competitivo.

🥈 ¡Y confirmamos que somos potencia mundial!



El patinaje llegó para enaltecer a una delegación que brilla con luz propia en los Juegos Mundiales.



Jhon Edward Tascón terminó segundo en la vuelta al circuito, reflejando técnica y carácter en cada metro.

Las medallas de plata fueron para Jhon Edward Tascón, también en la vuelta al circuito, y Gabriela Rueda, en los exigentes 10.000 metros puntos. Tascón cayó por milésimas ante el español Jhoan Sebastián Guzmán y terminó segundo en el podio. Por otro lado, Gabriela Rueda se mantuvo en la pelea por la primera posición durante gran parte de la prueba, sumando 10 puntos en los primeros 5.600 metros. Sin embargo, en la última vuelta la francesa Marine Lefeuvre la sobrepasó y termino con 11 unidades.

En squash, Miguel Ángel Rodríguez fue el que coronó la medalla de bronce, luego de vencer 3-1 al suizo Dimitri Steinmann, confirmando su vigencia y calidad en el certamen.

🥉 Miguel Ángel Rodríguez le otorga una nueva medalla a Colombia en #TWG2025



Miguel Ángel Rodríguez le otorga una nueva medalla a Colombia en #TWG2025. Resiliencia y pasión: dos palabras que definen a este atleta, quien en el partido por el bronce superó al suizo Dmitri Steinmann.

De esta manera, Colombia cerró la primera jornada del certamen, calzando su bandera en cuatro ocasiones y reflejando competitividad, disciplina y talento. Nuevas generaciones de deportistas siguen dejando huella en los escenarios más exigentes del mundo, consolidando al país como una potencia en el patinaje internacional.

Este miércoles 13 de agosto el patinaje volverá a la acción con los 100 metros carriles y los 15.000 metros eliminación, donde se espera que los colombianos sigan sumando medallas.