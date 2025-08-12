Fallece el exalcalde de Sincelejo y diputado Jesús Antonio Paternina Samur

Sincelejo

Sincelejo. El departamento de Sucre está de luto tras confirmarse el fallecimiento del exalcalde de Sincelejo (2008–2011) y actual diputado Jesús Antonio Paternina Samur.

Su muerte representa la partida de un dirigente político que marcó su período por su liderazgo en el escenario local.

Durante una extensa trayectoria política, Paternina combinó su rol municipal con el fortalecimiento de su influencia como miembro de la Asamblea Departamental.

Sin embargo, su carrera también enfrentó cuestionamientos públicos, especialmente durante campañas de infracción de topes y su nombre fue mencionado en los Panama Papers, aunque él negó cualquier irregularidad formal y no tuvo investigaciones por ese hecho.

La gobernadora de Sucre expresó su pesar en redes sociales:

“Acaba de partir un gran amigo y un líder ejemplar de nuestro departamento: el diputado Jesús Paternina Samur. … Su amor por esta tierra y su vida entera estuvieron dedicados a servir. … Estoy profundamente consternada. Envío todo mi amor y solidaridad a sus hijos, Peyi y Paola; a su esposa María Margarita; y a todos sus familiares y amigos” posteó.

El fallecimiento de Paternina deja un vacío notable en la vida política local y genera muestras de solidaridad entre líderes, colegas y comunidades que lo recordarán por su dedicación al servicio público y su influencia en el territorio.